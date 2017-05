Dříve šedivé zdi podchodu nově zdobí obrázky pověstí města

Stačil jeden týden a díky skupině sprejerů a dalších výtvarníků se šedivý podchod spojující bývalé autobusové nádraží s centrem Místku změnil v nádhernou obrazovou galerii.

Stěny tohoto místa pod frekventovanou silnicí, ale i bezbariérového vstupu do podzemí nyní nově zdobí obrázky zobrazující legendy a pověsti z historie Frýdku-Místku.

„Tímto počinem jsme navázali na první projekt z roku 2014, kdy v křížovém podchodu vznikla obrazová galerie. Měla pozitivní odezvu a věděli jsme, že bychom chtěli pokračovat v tomto duchu i na jiných místech,“ uvedl Jakub Tichý, ředitel KulturyFM, která tuto akci zorganizovala.

„Malby v křížovém podchodě to místo zatraktivnily, oživily a zútulnily. I po třech letech jsou ve výborném stavu. Každé město se potýká se zónami, které jsou šedé nebo nevzhledné. Letošní oslavy 750 let města vypadaly jako dobrá příležitost podívat se na některá další taková místa. Malý podchod je prvním z nich,“ pokračoval.

Nově vymalovaný podchod je v současnosti oproti tomu křížovému spíše knihou než galerií.

„Chtěli jsme, aby byla díla tematicky spjatá s městem a jeho historií, a tak nás napadlo vizuálně uchopit místní pověsti, jejichž sběru a přepisům se léta věnují místní historici manželé Jiřina a Jaromír Poláškovi. Každý obraz je ilustrací konkrétní pověsti. Texty pověstí najdete přímo u maleb,“ popsal Tichý.

Další plochy ve městě sprejeři vymalují při Sweetsen festu

Pověsti, které jednotliví autoři nakreslili, vybíral Nikola Vavrous, takže je musel nejprve všechny přečíst. „Některé jsou hodně morbidní. Je poznat, že doba minulá byla hodně divoká,“ poznamenal k záměru.

„Mezi pověstmi se ale najdou i zajímavé o pokladech a zakopaných věcech. Třeba na Štandlu. Vůbec jsem nevěděl, že se ten kopec nějak jmenuje a navíc že má tak barvitou historii. Na začátku 20. století tam dokonce byly pokusy hledat poklad.“

Výtvarníci po celou dobu své práce na zdech nezaznamenali žádnou negativní reakci.

„Někteří lidé se ptali, co obrázky znázorňují, jiní byli unešení, že by v životě něco takového nedokázali nakreslit,“ řekl Vavrous, podle kterého teď lidé mohou v podchodu strávit i příjemný čas, a ne jím jen rychle projít bez toho, aniž by si všimli, co je kolem nich. „Dokázali jsme tak zkultivovat tento veřejný prostor.“

Práce s veřejným prostorem zapadá do programu oslav 750 let Frýdku-Místku. Cílem je zkrášlit hluchá místa ve veřejném prostoru a dát novou tvář ošklivým místům.

„Jde nám o estetizaci města ve spolupráci se zajímavými autory. Další díl seriálu United Colours se uskuteční během Sweetsen festu u haly Polárka a na přilehlých nájezdech na estakádu,“ nastínil Jakub Tichý.