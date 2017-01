Vlak z Ostravy do Beskyd pojede půl hodiny, slibuje úprava za miliardy

Dvě koleje do Frýdku-Místku, elektrifikace trati do Valašského Meziříčí či mimoúrovňový přejezd ve Vratimově. S tím počítá po roce 2020 Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Elektrifikace je sice zatím jen v hrubých plánech, modernizace trati od Ostravy po Ostravici však už nabývá jasných kontur.

„Dle rozhodnutí centrální komise začne SŽDC v současné době připravovat úsek z Ostrava do Ostravice za 6,8 miliardy korun,“ sdělila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

„Úsek z Ostravy do Frýdlantu nad Ostravicí je jednou z nejzatíženějších neelektrifikovaných tratí u nás a denně jím projíždí přibližně šest tisíc cestujících. Proto koncem loňska schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR Studii proveditelnosti Beskydy a jako ekonomicky efektivní se prokázala investice do modernizace celého úseku Ostrava-Kunčice - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a do úseku Studénka - Štramberk.“

Vlaky pojedou až sto šedesátkou

S případnou elektrifikací by se měla zvýšit také rychlost jednotlivých vlaků, ty totiž na této trase za posledních sto let zatím příliš nezrychlily. Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem by se nově mohlo jezdit až 120kilometrovou rychlostí, mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí plánují projektanti až 160kilometrové maximum. Do Valašského Meziříčí by pak vlaky mohly jezdit 120kilometrovou rychlostí.

„Po modernizaci se jízdní doby spěšných vlaků zkrátí v porovnání se současností na polovinu. Vzdálenost ze stanice Ostrava-střed do Frýdku-Místku zvládnou za 14 minut, do Frýdlantu za 21 minut, do Ostravice za 33 minut a do Valašského Meziříčí za 72 minut,“ upřesnila odhadované časy jízdy osobních vlaků Kateřina Šubová.

Sporným bodem modernizace trati mezi Vratimovem a Frýdkem-Místkem byl dlouhou dobu úsek nedaleko někdejších válcoven plechu v Lískovci. Hrozilo totiž, že rozšíření trati omezí zóna Natura v okolí řeky Ostravice.

„Ten problém už SŽDC vyřešila,“ přibližuje náměstek frýdecko-místeckého primátora Karel Deutscher. „Jednu dobu se zvažovalo, že by se zdejší úsek narovnal, to by vyžadovalo zábor dalších pozemků, ale od toho se nakonec upustilo. V současném profilu tratě se dvě koleje vedle sebe vejdou.“

Město bude žádat úpravy

Pro Frýdek-Místek ale nebyly možné těžkosti s pozemky u Lískovce jediným problémem. „Budeme požadovat, aby se především v místech, kde trať prochází okolo haly Polárka v centru města, vyřešilo rovněž případné odhlučnění trati, a aby se do projektu zapracovaly také přechody přes trať, kterou nyní lidé přecházejí živelně na různých místech,“ dodal náměstek primátora.

Na kolik nakonec modernizace celého úseku vyjde, zatím není jasné.

„Kompletní náklady na modernizaci úseku Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí, včetně odbočky na Ostravici, činí 10,5 miliardy korun, na úsek Sedlnice - Štramberk pak 2,4 miliardy. Nyní se připravuje úsek Ostrava - Ostravice za 6,8 miliardy korun, zbylé části projdou aktualizací. Lze tedy předpokládat, že dojde k úpravě výše nákladů,“ dodala mluvčí SŽDC.