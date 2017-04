Řidiči u Mokrých Lazců bourají kvůli rychlosti i nedání přednosti

Provoz na silnicích rok od roku houstne a je mnoho míst, kde by měli být řidiči obzvlášť opatrní. Jedna z českých pojišťoven mapuje nejrizikovější úseky a v nelichotivém žebříčku za rok 2016 nově figuruje také křižovatka na okraji obce Mokré Lazce na silnici mezi Opavou a Ostravou.

Podmínkou pro zařazení konkrétního místa do výčtu nejrizikovějších úseků jsou přitom minimálně dvě na sobě nezávislé dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo smrtí v daném úseku, mezi nimiž nebyla vzdálenost větší než 100 metrů.

V roce 2016 v tomto místě došlo hned ke čtyřem nehodám, kdy se dva lidé těžce zranili a deset osob utrpělo lehká poranění. Křižovatka u Mokrých Lazců tak kvůli tomu obsadila nelichotivou třetí příčku v rámci celé republiky.

Opavští dopravní policisté si uvědomují, že křižovatka silnic číslo I/11 a III/4664 je dlouhodobě nebezpečná, a podnikli již řadu opatření, aby situaci změnili.

„Zaměřujeme se na správnou jízdu v jízdních pruzích, měříme nejvyšší dovolenou rychlost a naši dopravní inženýři se účastní jednání majetkového správce silnice,“ uvedl vedoucí opavské dopravní policie Petr Görlich.

„Denně v tomto úseku nasazujeme policisty v maximální možné míře. Naší prioritou je minimalizace nehodovosti v tomto úseku, respektive na celé silnici mezi Ostravou a Opavou.“

Policisté navrhovali i úplný zákaz odbočování vlevo

Za většinou dopravních nehod bylo v loňském roce především nedání přednosti nebo příliš rychlá jízda. Už po prvních dvou nehodách pak podali opavští dopravní policisté podnět na změnu organizace dopravy v křižovatce příslušnému silničnímu správnímu úřadu Moravskoslezského kraje.

„Prioritou doporučení bylo vytvořit samostatný jízdní pruh pro odbočení ze silnice I /11 vlevo na silnici III/4664 do Mokrých Lazců ve směru od obce Nové Sedlice, který by byl chráněný dopravním optickým ostrůvkem, kterému by předcházel vyřazovací úsek pro převedení veškerého provozu do pravého krajního jízdního pruhu,“ vysvětlil šéf opavské dopravní policie.

„Dále by docházelo k vyřazování z pravého jízdního pruhu do levého pro odbočení vlevo na Mokré Lazce a nebo k jízdě právě v pravém jízdním pruhu pro jízdu přímo na Ostravu,“ pokračoval s tím, že návrh dále obsahoval snížení nejvyšší dovolené rychlosti na 70 kilometrů v hodině v obou směrech a v předcházejícím úseku také se zákazem předjíždění.

Podnět projednala dopravní komise Moravskoslezského kraje. Policisté pak mimo jiné navrhovali i úplný zákaz odbočování vlevo ze silnice I/11 ve směru od Opavy na Mokré Lazce s odkazem na možnost bezpečného levého odbočení na světelné křižovatce silnic I/11 a III/467 v obci Nové Sedlice nebo využití mimoúrovňové křižovatky za nebezpečným místem v zanedbatelné vzdálenosti asi 500 metrů, vybudované v rámci stavby nové silnice číslo I/11.

„Po zhodnocení všech relevantních zjištěných faktů však bylo závěrem dohodnuto, že v místě křížení silnic I/11 a III/4664 dojde ke zdůraznění uspořádání jízdních pruhů a ke snížení nejvyšší dovolené rychlosti v křižovatce na 70 kilometrů v hodině,“ uzavřel šéf opavské dopravní policie.