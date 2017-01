Tatrovky i skleník. Moravskoslezská muzea mají na dosah obří dotace

Návštěvníci muzea starých tatrovek se už nebudou muset spokojit jen s pár kusy historických nákladních vozidel. Stejně tak i lidé v Arboretu Nový Dvůr na Opavsku vstoupí do jednoho z nejkrásnějších skleníků ve střední Evropě. A Český Těšín získá staronový výstavní skvost.

Úspěšné projekty Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice

Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie ve Štramberku

Slezské zemské muzeum Opava – Skleníková expozice

Zámek Nová Horka u Studénky – muzeum pro veřejnost

Muzeum automobilů Tatra Kopřivnice Pozn.: Stav k 3. lednu 2017

„V Moravskoslezském kraji byl ve srovnání s ostatními kraji předložen nejvyšší počet dotačních projektů pro muzea. Šest splnilo podmínky věcného hodnocení, takže je ministerstvo doporučilo k financování,“ sdělila mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši.

Naděje už takřka hraničí s jistotou

Upozornila, že definitivní rozhodnutí o poskytnutí dotace bude vydáno do konce února. „Některým ze schválených projektů chybí ještě pravomocné stavební povolení a rozhodnutí jim může být vydáno až po jeho předložení,“ dodala.

Přesto je takřka jisté, že muzea mnohamilionové dotace ve výši 85 procent nákladů na projekty získají, protože podle informací MF DNES byl součet všech žádostí z celé republiky nižší než vyčleněné peníze na muzejní dotace.

„Také si myslíme, že už je získání dotací jisté tak na 95 procent, ale nechceme to zakřiknout. Až dorazí definitivní razítko, tak to bude opravdu skvělé,“ reagoval náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL). Všechna muzea totiž spadají pod krajský úřad, ten také o dotace žádal.

Výstavní skleník chybí arboretu už šestnáct let

O nejvyšší dotaci – 123 milionů korun – usiluje Slezské zemské muzeum v Opavě, které v novodvorském arboretu hodlá vystavět zcela nový moderní skleník pro rostlinstvo subtropického pásma.

Návštěvníci arboreta na Opavsku nyní mohou vstoupit jen do části pěstebních skleníků.

„Neoficiálně jásáme, protože také máme informaci o úspěchu projektu. Stále chybí potvrzení, ale snad už to nic nezhatí,“ doufá ředitelka muzea Jana Horáková.

Expoziční skleník arboretu schází už šestnáct let let, ten předchozí byl tak zkorodovaný, že ho museli zbourat. Návštěvníci se nyní dostali pouze do části pěstebního skleníku.

Nový skleník o rozloze dva tisíce metrů čtverečních by arboretum posunul o několik tříd výše. „Moc by nám to pomohlo jak po odborné stránce, tak i ve zvýšení návštěvnosti. Lidé se často ptají, kdy zase budeme mít pořádný skleník,“ poznamenala ředitelka Horáková.

O přibližně 120 milionů žádá krajský úřad společně s automobilkou Tatra na nové muzeum tatrovek vybudované z haly bývalé slévárny poblíž kopřivnického zimního stadionu.

Tatra předloni zakoupila sedmdesát automobilových veteránů, jenže v současném muzeu v polovině kulturního domu v centru města už nemá dost místa. V novém muzeu by navíc získaly důstojný prostor i unikátní nákladní vozy nebo vývojové řady tatrováckých motorů.

Muzeum archeologie? Jedině ve Štramberku

„Tato dotace je pak provázána s dalšími projekty, například renovací Slovenské strely,“ zmínil unikátní vlak ze 30. let Radek Polách z Muzea Novojičínska.

Pohled na objekt bývalé tatrovácké slévárny, kde by mělo vzniknout nové technické muzeum.

Právě toto muzeum uspělo i s projekty nového muzea archeologie a geologie ve Štramberku na Novojičínsku a s přeměnou zámku v Nové Horce u Studénky z bývalého ústavu pro handicapované ženy na muzeum.

Štramberk se také proslavil nálezem čelisti neandrtálského dítěte v jeskyni Šipka, po které by se nové muzeum v objektu naproti radnice nazývalo.

„Na obou projektech už pracujeme. Ve Štramberku vznikne i centrum pro přednášky a výstavy,“ dodal Polách.

Až 120 milionů korun získají v Českém Těšíně. Po mnohaletých majetkových sporech se totiž kraj stal definitivním vlastníkem honosné výstavní budovy Muzea Těšínska na Hlavní třídě.

Frýdecký zámek se zvelebí

„Fasádu má budova pěknou, ale uvnitř nic není. Máme úspěšné pobočky, ale něco centrálního stále chybí. Po zisku dotace by se to změnilo,“ těší ředitele Muzea Těšínska Zbyška Ondřeku. Přiblížil, že se počítá s dosud chybějící moderní expozicí o dějinách českého i polského Těšínska.

Šestým podpořeným projektem se pak stala rekonstrukce frýdeckého zámku s úplnou renovací expozice Beskydy - Příroda a lidé.

„Potřebujeme vyměnit okna i topení, stav objektu už není dobrý. Expozice by se zcela zmodernizovala podle současných požadavků,“ nastínil ředitel Muzea Beskyd Stanislav Hrabovský s tím, že investice přijdou na zhruba šedesát milionů korun.