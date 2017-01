Moravskoslezský hejtman a ostravský primátor se dohodli na vstupu do ANO

Vondrák i Macura dosud vstup do hnutí odmítali a vždy argumentovali, že ještě nenastal správný čas a oni alespoň mají více politické volnosti.

To už neplatí. Vondrák na sobotním krajském sněmu ANO v Ostravě oznámil, že v brzké době oba regionální vrcholní politici do hnutí vstoupí. „S panem primátorem cítíme vnitřní spoluzodpovědnost i za samotné ANO a chceme se na něm podílet,“ řekl MF DNES Vondrák. S členstvím prý není proč čekat a brzy oba vyplní přihlášky.

Žádný tlak z Prahy, říká Vondrák

Podobně hovořil i primátor Macura: „Hlavním důvodem je mít možnost ovlivňovat vnitřní poměry v hnutí a přijmout spoluzodpovědnost za jeho další vývoj,“ sdělil.

Primátor Ostravy Tomáš Macura.

Vondrák připouští, že po vstupu do hnutí reprezentovaným Andrejem Babišem může mít méně svobody v rozhodování než jako nestraník. Odmítl však, že by byli ke vstupu tlačení z Prahy.

„Bylo to naše svobodné a promyšlené rozhodnutí. Chceme tím poděkovat ANO za důvěru a před parlamentními volbami přispět ke vnitřní jednotě hnutí,“ pronesl Vondrák. Současně kategoricky odmítl, že by v podzimních volbách kandidoval.

Vliv z Prahy odmítl i místopředseda hnutí ANO Miroslav Faltýnek, který se sněmu zúčastnil. „Bylo to jejich rozhodnutí, cítí to tak. Pro nás to je samozřejmě pozitivní,“ reagoval Faltýnek.

V moravskoslezském ANO je téměř 400 členů

Politolog Pavel Šaradín míní, že se takový krok dal očekávat a bude prospěšný oběma stranám. Pro politiky to podle něj znamená podporu v jejich dalším počínání. „A hnutí tento krok může jen prospět a to zvláště před parlamentními volbami. ANO tak může ukázat, že se stabilizuje a lidé, kterým dalo důvěru, jim to splácí,“ shrnul politolog.

Macura se stal primátorem v listopadu 2014, Vondrák se vedení kraje ujal loni v listopadu.

Krajský předseda ANO Josef Bělica uvedl, že hnutí má v Moravskoslezském kraji nyní takřka čtyři sta členů. „A letos bychom měli docílit stavu pět set až šest set členů. Podle počtu přihlášených se to myslím podaří, zájem je veliký,“ zakončil Bělica.