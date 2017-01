Konec nevkusu. Moravskoslezský kraj i města zvažují vlastního architekta

Nevkus, kýčovitost a stavební roztříštěnost. To vše chce na stavbách v regionech co nejvíce omezit Česká komora architektů. Považuje proto za prospěšné, aby kraje měly vlastní architekty. A obdobně co nejvíce měst.

„Politická reprezentace by měla mít pro své rozhodování nějaké odborné koncepční stanovisko. Zdravotní problémy lidé konzultují s kvalifikovaným odborníkem, a to lékařem. Uchování zdravého města či kraje vyžaduje totéž. Je rovněž zapotřebí je preventivně chránit před nevhodnými nebo devastujícími vlivy a zásahy,“ uvedl předseda komory Ivan Plicka.

Předseda České komory architektů Ivan Plicka.

Stavovská organizace předpokládá, že krajský architekt ohlídá celkový rozvoj regionu nebo poradí při rozdělení některých dotací. Spoluvytvářel by krajské zásady územního rozvoje a kontroloval jejich dodržování. Případně pomohl menším obcím, jež na architekty nemají peníze.

Výzvou se na krajském úřadu už zabývají. „Ale ještě není úplně shoda v tom, jestli by krajský architekt byl interním zaměstnancem jako třeba městský architekt v Ostravě, nebo jen externě nasmlouvaný, se kterým bychom spolupracovali,“ upozornil 1. náměstek hejtmana Lukáš Curylo (KDU-ČSL).

Připomněl, že kraj také dohlíží na správnost městských a obecních územních plánů. „Krajský architekt by mohl být nápovědou a odborným garantem, aby malé obce měly územní plány v pořádku,“ nastínil Curylo možnou pracovní náplň krajského architekta. Odhadl, že rozhodnuto bude někdy v první polovině roku.

Žádný z krajů dosud svého architekta nemá

Úřad také hodlá o této novince diskutovat v Asociaci krajů. Dosud totiž žádný region svého architekta nemá. „Bylo by dobře, aby tento člověk měl partnery i v jiných krajích, mohli bychom také společně vyřešit kompetence krajských architektů,“ řekl Curylo.

Vlastního architekta má už více než stovka měst v republice, v regionu to jsou například Frýdek-Místek nebo Kopřivnice. A zvažují ho také v Krnově. „Koncepce zavedení postu městského architekta se připravuje a bude předložena radě města k projednání v příštích měsících. Služeb architekta by pak mohlo město začít využívat už v průběhu letošního roku. Jeho úkolem bude podílet se na přípravách architektonických studií a soutěží, spolupracovat na projektech města, prezentovat návrhy orgánům města a veřejnosti a měl by mít také pravidelné konzultační hodiny pro veřejnost,“ přiblížila mluvčí Krnova Dita Círová.

Považujete zřízení pozic krajských a městských architektů za prospěšné?

Ano 16 Ne 11

Uchazeč musí splňovat nejen kvalifikační předpoklady, ale komise také posoudí jeho dosavadní návrhy a stavby. „Rovněž bude muset předložit svou vizi urbanistického a architektonického rozvoje města Krnova,“ doplnila Círová. Ročně by takový architekt přišel město na základě smlouvy o konzultační a poradenské činnosti na přibližně tři sta tisíc korun.

Skuteční odborníci nejsou levní

Starostka Velké Polomi na Opavsku a krajská předsedkyně Starostů a nezávislých (STAN) Ludmila Bubeníková upozornila, že obce jsou samostatné jednotky a rády si lidi, se kterými spolupracují, vybírají samy.

Regionálního architekta však považuje za užitečného pro malé obce, jež na takové služby nemají dost prostředků. Proto podle ní bude nutné, aby architekta opravdu platil krajský úřad. „A skuteční odborníci nejsou levní. Každopádně se musí taková funkce doladit do detailů,“ dodala s tím, že krajský architekt by neměl s podobou obecních staveb jen radit, ale i navrhnout konkrétní architektonické řešení.