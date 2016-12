Moravskoslezský kraj chce padesáti miliony dotovat linku do Dubaje

„Nyní jsme ve fázi uzavírání smlouvy se společností Travel Service. Opíráme se o ekonomický i právní posudek, který říká, že taková forma dotace krajem je možná. Do pěti let by linka mohla být zisková asi ze sedmi procent. Peníze budeme uvolňovat postupně, vždy pro dorovnání ztráty,“ popsal náměstek hejtmana Jakub Unucka, který nevylučuje, že by linka mohla i skončit.

„Situaci budeme vyhodnocovat, a kdybychom zjistili, že vytíženost linky má sestupnou tendenci, v tom případě bychom skutečně museli její provoz ukončit. Zatím ale chceme spojení rozvíjet, protože pro region je důležité. Víme, že lidé ze Spojených arabských emirátů jsou například častými klienty lázní v Moravskoslezském kraji. Dobrý marketing proto může provozu linky pomoci,“ pokračoval Unucka.

Linka ale zatím létá poloprázdná. „Nyní bývá obsazena zhruba z padesáti procent. Podle smlouvy může vedení kraje v prvním roce uvolnit maximálně 23 milionů korun, ale této částky nebude určitě zapotřebí. Vedení kraje chtělo mít volnou ruku a v prvním roce počítá posudek s nulovou vytížeností, která bude ale určitě vyšší,“ popsal ředitel Letiště Leoše Janáčka Ostrava Pavel Schneider.

Vzorem by pro Ostravu podle Unucky mohly být polské Katowice. „Tam je taková linka vytížena zcela, takže potenciál létat plně obsazena má i z Ostravy,“ řekl náměstek hejtmana.

Vedení kraje stále uvažuje i o pravidelných linkách do Helsinek a Amsterdamu, o které ale letos neprojevila zájem žádná z leteckých společností.

„U těchto linek je jiná situace, protože by šlo o formu veřejné služby, podobně, jako je tomu u železniční nebo autobusové dopravy, tam už existují pravidla Evropské komise, a pro dopravce tudíž nemusí být lákavé se do tendru přihlásit. Proto i tady chceme upravit podmínky, které by měly být více motivující,“ zmínil Unucka, který přiznal, že problém s nevytížeností má mošnovské letiště dlouhodobě.

„Ruší se nyní linka do Paříže, protože po teroristických útocích o toto spojení není zájem. Takže zvýšit osobní dopravu z ostravského letiště pro nás bude nelehký úkol nejen v příštím roce,“ uzavřel Unucka.