Moravskoslezský kraj marně usiluje o vlaky, na dotaci zatím nedosáhne

Železniční trati splňující požadavky na rychlou a pohodlnou dopravu. Jenže místo moderních vlakových souprav cestující vezou supící motoráky staré i více než třicet let.

I tak ponuře může vypadat budoucnost železniční dopravy v regionu. Krajskému úřadu se totiž vzdaluje možnost, jak na nákup potřebných vlaků získat evropské dotace. A viní z toho ministerstvo dopravy. „Podmínky využití Operačního programu Doprava jsou stále nejasné, navíc se oproti původně avizovaným 17 miliardám korun program snížil na sedm miliard korun,“ vysvětluje náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Kraj podle něj potřebuje především pět nových souprav na v blízké budoucnosti elektrifikovanou trať Ostrava – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm.

Sousední státy mají asi jiné podmínky

Dále pak jeden moderní motorový vlak na trať mezi Vrbnem pod Pradědem a Miloticemi nad Opavou, pět elektrických jednotek na trasu spojující Opavu, Ostravu a Český Těšín, pět nových souprav na úsek Studénka – Kopřivnice – Veřovice, stejný počet motorových jednotek na železnici vedoucí z Opavy do Hlučína a další motoráky by měly jezdit mezi Krnovem a Jeseníkem. Hodnota nových vlaků se odhaduje na tři miliardy korun.

Jenže ministerstvo sdělilo, že peníze na soupravy mají šanci získat pouze kraje, kde dopravci na provozování vlaků vzešli z výběrového řízení, nikoliv přímým zadáním. To se týká jen čtyř krajů, Moravskoslezský kraj mezi nimi není. „Nejprve ministerstvo akceptovalo skutečnost, že kraj podal přihlášku s tím, že nebude soutěž, potom to změní. To je prostě neřešitelné,“ stěžuje si krajský náměstek.

Upozornil, že na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku už čerpají peníze, ačkoliv dopravce vybrali přímo.

Exhejtman už dříve varoval

Ani možnost, že by nové vlaky nakoupil dopravce a kraj mu investici splácel, není možný. „České dráhy to tímto způsobem nemohou uskutečnit,“ dodal náměstek.

V pátek se uskutečnilo bouřlivé jednání na Asociaci krajů, z něhož vzešlo, že tento týden společně s náměstkem ministra dopravy pojedou do Bruselu i zástupci regionů a zjistí, co Evropská unie požaduje.

Ministerstvo vinu necítí. Jak uvedl Zdeněk Neusar z tiskového oddělení, jediná změna spočívala právě v nutnosti výběru dopravce v nabídkovém řízení. „To jsme provedli proto, abychom splnili nově vyjádřené podmínky Evropské komise,“ vysvětlil. Odmítl také, že ministerstvo snížilo celkový objem dotace.

Loni na podzim upozorňoval na hrozbu nedostupnosti nových vlaků i tehdejší hejtman Miroslav Novák (ČSSD). „A stejně jako v případě Prodloužené Rudné (protahující se stavba nové silnice mezi Ostravou a Opavou – pozn. red.) jsem bohužel měl pravdu,“ posteskl si.

Čas jen do konce června

Novák vzpomněl, jak mu ministr dopravy Daniel Ťok (ANO) kritiku vyčetl. „Dokonce poučoval, že jsem volil tón, který si vyprošuje. Tak já si vyprošuji, aby v našem kraji měli cestující nové soupravy.“

Předseda Svazu cestujících ve veřejné dopravě Miroslav Vyka považuje nákup nových vlaků za nutnost. „Vagony se částečně modernizují, ale třeba na trati mezi Ostravou a Frenštátem jezdí lokomotivy z poloviny 70. let,“ poukázal.

Náměstek Unucka považuje za hraniční termín pro rozhodnutí konec letošního června. „To kvůli časové nutnosti vyčerpání případné dotace. Málokdo si uvědomuje, že výběrové řízení a výroba nových vlaků zabere několik let.“