Moravskoslezské obce dostanou miliony korun na vodovodní sítě

„Vyhlášený dotační program na podporu drobných vodohospodářských staveb je určen menším obcím, kterým na realizaci určitých akcí nestačí obecní rozpočet a ani na ně není možné čerpat dotace z jiných finančních zdrojů. Může jít například o výstavbu či rekonstrukci kanalizací, vodovodních sítí nebo úpraven pitné vody. Z krajského rozpočtu jsme na tyto projekty vyčlenili celkových patnáct milionů korun,“ zmínila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová (hnutí ANO).

Vypsané dotace se týkají obcí s počtem obyvatel do dvou a do pěti tisíc. „A to v případě, že navrhovaný projekt řeší likvidaci odpadních vod nebo zásobování pitnou vodou v lokalitě s počtem lidí do pěti set,“ popsala mluvčí kraje Petra Špornová.

Kraj připravuje pro nabízené dotace i speciální seminář. „Zde se potencionální žadatelé dozvědí všechny potřebné náležitosti k úspěšnému podání dokumentu,“ nastínila Špornová.

Další dva miliony korun pak míří do programu udržitelného rozvoje. „Program podpoří subjekty, které jsou aktivní v oblasti enviromentální výchovy a související poradenské činnosti, nebo při zavádění enviromentálních manažerských systémů,“ doplnila Uvírová.