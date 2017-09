Za tři dny obletěli celé Česko. Chvílemi i stokilometrovou rychlostí

Tomáš Ledník z Frýdlantu nad Ostravicí patří mezi českou parašutistickou špičku. Je členem reprezentačního týmu, který navíc vede jako trenér. Vzhledem k tomu, že má rád výzvy, vyzkoušel si už taky skoky z různých skal či útesů. Jednou už skákal dokonce z komína.

Loni se na motorovém paraglidu vydal přes celou Českou republiku ze západu na východ. Letos chtěl znovu podniknout podobnou akci, a sice obletět celé Česko tak, aby co nejvíce kopíroval hranice se sousedními státy.

„Nakonec jsme se domluvili jen ve třech lidech, tak jsme záměr trochu přehodnotili, a sice tak, že poletíme kolem Česka, ale pořád po větru,“ uvedl Tomáš Ledník, který se na dobrodružnou leteckou výpravu vydal ještě s dalšími dvěma kamarády Lukášem Dudou a Martinem Jílkem.

Když se společně vydávali na třídenní pouť, při které za 16 hodin ve vzduchu urazili dohromady 967 kilometrů, museli ještě před startem na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí dvě hodiny čekat na lepší počasí.

„Původně jsme chtěli odstartovat v devět ráno, ovšem mraky byly tak nízko, že jsme museli počkat až do jedenácti. Poté jsme se vydali vstříc naší dlouhé cestě,“ popsal Ledník. „Ovšem když jsme přeletěli Rožnov a Vsetín, rozjasnila se před námi nádherná modrá obloha s termickými mráčky. Bylo to něco úžasného,“ pokračoval.

Lukáš Duda dvakrát zlomil vrtuli

První den uletěli 235 kilometrů, když na obloze strávili čtyři hodiny a deset minut. „Tuto trasu jsme uletěli se dvěma mezipřistáními. Poprvé jsme museli dolů v Dolním Němčí, a protože nás nestihlo dojet naše doprovodné auto, musel nám pomoci zdejší ochotný místostarosta, který nám dojel pět kilometrů pro benzin,“ vylíčil Ledník.

„Poté jsme pokračovali do Dolních Dunajovic, kde už jsme mohli dotankovat z vlastních zdrojů. Navštívili jsme tady taky kamaráda a pokračovali do Znojma, kde jsme nocovali ve stanech na letišti.“

Ze Znojma pak Tomáš Ledník se svými parťáky pokračoval do Jindřichova Hradce. „Startovali jsme už o půl sedmé ráno, takže za vycházejícího slunce jsme letěli nad meandry řeky Dyje, takže se nám naskýtaly nádherné výhledy,“ přiblížil.



Z Jindřichova Hradce se nepodařilo odstartovat Lukáši Dudovi, který si poškodil rám i vrtuli. Tu mu vyměnil místní zámečník, ale zatímco Ledník s Jílkem z Jindřichova Hradce do Příbrami letěli, Duda se musel přesunout po silnici.

V Příbrami si pak Tomáš Ledník připomněl své parašutistické začátky. „Na zdejším letišti jsem absolvoval asi tři tisíce seskoků. Začínal jsem tady jako parašutista v letech 1988 až 1989. Bylo příjemné zavzpomínat na tu dobu,“ řekl. Tady Lukáš Duda poškodil další vrtuli a tím pro něj celá akce definitivně skončila.



Ostatní dva piloti zamířili z Příbrami do Úněšova na Plzeňsku. Chtěli sice pokračovat až do Aše, ovšem cestu jim zkřížilo nepříznivé počasí. „Udělala se velká bouřka, která nám nedovolila pokračovat dále na západ. Další den jsme tak vyrazili rovnou do Dubí severně od Prahy, což byl náš nejdelší let v kuse. Museli jsme při něm oblétávat prostor pražského Letiště Václava Havla.“

Při posledním přeletu minuli bouřku v Mošnově

Z Dubí pak celá výprava pokračovala do Jaroměře a odtud přes polský výběžek a Orlické hory doletěla až do Bruntálu. „Když jsme letěli kolem Pradědu, krásně nám vítr foukal do zad. Chvílemi jsme letěli i stokilometrovou rychlostí,“ podotkl Ledník.

Ten si chtěl vyžádat povolení na průlet prostorem ostravského letiště v Mošnově, ale to se mu nepodařilo.

„Nakonec jsme tak museli letět přes Odry, Mořkov, Tichou a přes Ondřejník se vrátit na frýdlantské letiště, odkud jsme se vydali na celou trasu,“ popsal s tím, že nakonec se tato varianta ukázala jako šťastnější.

„Nad Mošnovem totiž byla bouřka, kterou jsme takto elegantně obletěli,“ objasnil.

Tomáš Ledník už teď ví, že to nebyla poslední akce tohoto typu. V hlavě má neustále myšlenku, že by jednou rád obletěl celou republiku tak, aby co nejvíce kopíroval její hranice.

„Při našem letu jsme sice obletěli podstatnou část Česka, ale třeba vůbec jsme se nedostali do jižních Čech a na úplný západ. Věřím, že při příští podobné akci se dostaneme i nad tato místa,“ uzavřel Ledník, který by rád také přeletěl Českou republiku ze západu na východ za jeden den bez pozemní podpory.