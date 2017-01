Jak budou vypadat ostravské tramvaje? Napovědět může zveřejněná vizualizace

Weby zveřejnily vizualizaci tramvaje v barvách dopravního podniku i s ostravským znakem.



Podle Miroslava Albrechta, mluvčího Dopravního podniku Ostrava, ale zatím není jasné, jaká skutečně bude výsledná podoba ostravských tramvají.

„Oficiálně zatím není nic rozhodnuto, vše se teprve bude řešit. V současnosti se tedy nedá říct, že by se ostravská tramvaj od společnosti Stadler podobala například petrohradské nebo nějaké jiné tramvaji,“ sdělil mluvčí.

V tramvajích by neměla chybět klimatizace

Švýcarská společnost Stadler uspěla ve výběrovém řízení na dodávku tramvají do Ostravy nejen díky nižší ceně, která se v elektronické aukci oproti původním předpokladům snížila o 300 milionů korun, ale i díky nabídce vnitřního vybavení. V nových tramvajích má být zabudována například klimatizace, tedy komfort, který v ostravských tramvajích dosud chyběl.

Přitom se švýcarská společnost do výběrového řízení vůbec nemusela přihlásit. Zahraniční firmy od podobných akcí odrazovala špatná pověst České republiky.

„Firma nabízí lepší technické vybavení a vyšší uživatelský komfort, mimo jiné nižší hlučnost uvnitř vozů. Dodává do celé Evropy, ale k nám se hlásit nechtěla. Po zkušenostech z dob, kdy město ovlivňoval Martin Dědic, nevěřila, že to má smysl,“ vysvětlil po skončení výběrového řízení ostravský radní Lukáš Semerák.

Typově by se ostravské tramvaje, které by mohla firma Stadler vyrobit v Bělorusku, měly podobat tramvajím Metelitsa. Ty švýcarská firma dodá do ruského Petrohradu.

Dodávky by měly začít v roce 2018, ve hře je stále varianta, že by se na montáži mohla podílet také Ekova, dceřinná firma Dopravního podniku Ostrava.