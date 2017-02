Muž se zabarikádoval v bytě před exekutorem a hrozil odpálením domu

Informaci o mimořádném zásahu v Břustkově ulici potvrdila policejní mluvčí Lenka Sikorová.

„Muž se zabarikádoval společně se svou manželkou. Po jeho hrozbě dorazili na místo policisté včetně zásahové jednotky a vyjednavače,“ sdělila.

Policie také evakuovala lidi z panelového domu, kde muž vyhrožoval odpálením granátu. Policejní mluvčí dodala, že zásah trval zhruba dvacet minut a muže policie okolo půl jedenácté zadržela. Nic dalšího policie nepotvrdila.

Muž házel do chodby asi pyrotechniku

Podle zjištění iDNES.cz byli manželé zadlužení a zrovna měli být exekučně vystěhovaní.

„Muž křičel, vyhrožoval, že to radši barák odpálí, než aby ho vystěhovali. Do chodby pak hodil asi nějakou pyrotechniku, byly to docela velké rány,“ popsal jeden z lidí z domu.

Policii prý zavolal exekutor. Zásahová jednotka brzy poté vnikla do bytu a muže zadržela, granát ani jinou nebezpečnou výbušninu u něj údajně nezajistila.