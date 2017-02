Počítače nefungovaly, muž kvůli tomu platil elektřinu v prodaném domě

„Vůbec jsem to nepochopil,“ říká Petr Sikora. „Prodal jsem dům a s novými majiteli jsme šli nahlásit změnu uživatele. Šlo jak o elektřinu, tak o plyn. Obé jsme odebírali od společnosti ČEZ. Nahlásili jsme aktuální stav ke dni prodeje, podepsali všechno potřebné a šli domů s tím, že je vše v pořádku. V lednu mi ale přišla faktura, ve které mi účtovali odběr v listopadu, prosinci i v části ledna. A ten odběr byl jen odhadnut, ani se nešli podívat na hodiny.“

Sikora měl štěstí. Noví majitelé mu sami nabídli, že mu účtované měsíce proplatí.

„ČEZ si navíc až do ledna stahoval zálohy na platby. Dovedu si představit, že člověk, který žije od výplaty k výplatě, by mohl mít velké problémy. Kdyby už musel platit zálohy v novém bydlišti a ČEZ mu ještě stahoval zálohy na dům, který už prodal,“ pokračuje Petr Sikora.

Firma registrovala úplně jiné, pozdější datum

Podle mluvčího Vladislava Sobola se ale společnost ČEZ pohybuje v mantinelech daných zákonem.

„Pan Sikora zažádal o přepis elektřiny 20. 12. 2016, proces byl dokončen k 20. 1. 2017. Lhůty pro přepis odběrného místa jsou zhruba dvacet pracovních dnů,“ vysvětluje mluvčí.

Kdo co zaplatí? Petr Sikora s novou majitelkou domu Sylvou Kukutschovou.

„Přestože by se mohlo zdát, že takový přepis je zcela banální záležitostí, kterou lze učinit obratem, není tomu tak. Probíhá nejprve kontrola úplnosti dodaných podkladů, popřípadě jejich doplnění, a poté se žádost předává distributorovi.“

Problém ale spočívá ve faktu, že Sikora byl i s manželi Kukutschovými nahlásit změnu už v říjnu.

„Byli jsme tam 26. října. Tehdy nám řekli, že mají problém se systémem. Všechno, místo aby to zadávali do počítače, psali na papír s tím, že to později zapíšou s původním datem. S tím jsme odtamtud odešli. Ale všechno bylo jinak,“ odmítá Sikora tvrzení ČEZ, že o přepis požádal až v prosinci.

„A že jim nejde systém, za to nemůžu, to je jejich problém. Když jsem šel ve stejné době přepisovat vodu, bylo vše hotovo během pár minut, voda byla přepsána okamžitě.“

Sobol připouští, že k návštěvě kontaktního místa skutečně dojít mohlo.

„Žádnou návštěvu k tomuto datu nemáme zaznamenánu, ale mohlo k ní dojít, protože v té době byl na kontaktních místech velký nápor, systémy neběžely. Pokud svou návštěvu klient doloží, v tomto případě stačí čestné prohlášení, dáme vše do pořádku, uhradíme i případnou vzniklou škodu.“