Ochranáři přírody začali v Jeseníkách mýtit borůvčí. Je ho moc a překáží

17:50 , aktualizováno 17:50

Když kvetly sasanky, vypadalo to ještě před čtyřiceti lety nad Velkou kotlinou, jako by napadl sníh. Dnes jsou drobné bílé kvítky v místním porostu vzácné a rostou jednotlivě. Vytlačilo je totiž borůvčí, které od poloviny sedmdesátých let svou plochu v chráněných oblastech Jeseníků více než zdvojnásobilo. Ochránci jej od letoška nechávají vysekávat.