Bazaly zůstanou dál fotbalové, Ostravu to bude stát přes dvě stě milionů

„Tím jsme fakticky dali zelenou přípravě přestavby Bazalů na tréninkové centrum a zázemí pro Fotbalovou akademii Ostrava,“ říká Macura, který netají, že nepatří k příznivcům rozhodnutí minulého vedení města. To odkoupilo stadion od zadluženého klubu Baník za více než sto milionů korun.

„Netěšila mě ani představa, že bychom měli dát dalších dvě stě milionů do jeho rekonstrukce. Zvažovali jsme i možnost vybudovat nové tréninkové centrum někde jinde, takzvaně na zelené louce. Ukázalo se však, že město vhodné území nemá a vzhledem k nutnosti výkupů soukromých pozemků a následných přeložek inženýrských sítí by taková varianta byla stejně drahá, ale navíc komplikovanější a trvala by mnohem déle. I proto nakonec zvítězil návrh na využití Bazalů a jejich genia loci,“ líčí primátor s tím, že důvodů ale bylo víc.

„Špatné podloží neumožní zakládat tam velké stavby bez obrovských nákladů navíc. Využití lokality je tím dost limitované,“ dodal Macura.

Podle náměstka primátora pro sport Martina Štěpánka bude až do konce letošního roku vznikat projektová dokumentace asi za šest milionů a samotná přestavba začne až na jaře. Ale město už ví, jak budou Bazaly vypadat na konci roku 2018.

„Technický stav hlavního objektu s tribunou už je tak špatný, že se nevyplatí ho opravovat. Navíc už nemáme potřebu držet tribunu s tisíci sedačkami, protože s ligovými zápasy už se tam nepočítá. Objekt proto necháme zbourat, což bude stát asi 18 milionů korun, a pustíme se do novostavby za zhruba 201 milionů,“ líčí Štěpánek.

Novostavba vyjde podle něj levněji investičně i provozně. Stavbu i následný provoz a pronájem stadionu bude mít na starost městská společnost Ostravar Aréna. V ceně stavby je zahrnuto zázemí pro sportovce, včetně tělocvičen a prostor pro odpočinek i fyzioterapii, a šest venkovních hřišť.

Chtěli jsme na Bazalech zachovat fotbalovou tradici, říká radní

Jedno bude mít umělý trávník, který umožní trénovat i za nepříznivého počasí. „Pracovně nazýváme projekt 5 + 1, protože pět tréninkových ploch je a bude i nadále v majetku města, ale jedno hřiště patří soukromému vlastníkovi. Jednali jsme sice o jeho zpětném odkupu, ale nedohodli jsme se na ceně,“ vysvětluje Štěpánek.

Podotkl, že k definitivnímu rozhodnutí radních města investovat do přestavby Bazalů a ponechat je dále fotbalu vedly tři hlavní důvody.

„Zaprvé, Ostravě chybí ucelený fotbalový areál, kde by mohli trénovat výkonnostní sportovci. Navíc za posledních 25 let zmizelo z města 16 fotbalových hřišť. Zadruhé, Ostrava jako jedno z posledních krajských měst nemá Fotbalovou akademii. Ta je zatím jen v Karviné, kam dojíždí nejvíc mladých sportovců právě z Ostravy. Zatřetí jsme chtěli na Bazalech zachovat fotbalovou tradici i genius loci,“ líčí radní.

Na vzniku Fotbalové akademie Ostrava spolupracují město, FC Baník, Fotbalová asociace ČR i kraj, který uhradí třetinu nákladů.