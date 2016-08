Na haldě vzniká jezero. Kdo spadne do vody, nedostane se ven

Zatímco hutní halda společnosti Vítkovice v Ostravě-Hrabové je dávno odtěženou a zalesněnou plochou, kam může veřejnost, na její druhé haldě v Hrabůvce revitalizační práce teprve probíhají a platí tam zákaz vstupu.

Na haldě vzniká jezero, kam od června přitéká voda z řeky Ostravice. Nová nádrž pokrývá plochu asi 4,5 hektaru a pojme 180 tisíc kubíků vody. Ale rozhodně není určená ke koupání. Naopak. Je ostře hlídaná.

Potrvá totiž několik měsíců, než se naplní, a do té doby bude smrtelnou pastí pro lidi i psy, kteří by si tam chtěli přes zákaz zaplavat nebo do vody spadli.

„Haldy vždy přitahovaly různé lidi. Zmíněné oblasti by se ale měli všichni vyhnout. Vzniká tam umělé jezero, které tvoří podkladní vrstvy a speciální fólie. Právě kvůli vlastnostem fólie je jezero velmi nebezpečné až do doby, než se zcela naplní a voda bude dosahovat ke břehům zpevněným kameny. Vlhká fólie je totiž tak kluzká, že pokud se někdo ocitne v nenaplněném jezeře, nemá žádnou šanci vylézt ven,“ vysvětluje Jiří Michálek, bývalý ředitel pro strategii společnosti Vítkovice, který stál před pěti lety u zrodu projektu revitalizace haldy.

Staveniště je hlídané strážní službou

„Nikdo nepovolaný by tam vůbec neměl vkročit. Za prvé jde o soukromý pozemek a všude jsou cedule s upozorněním na zákaz vstupu. Za druhé jde o staveniště, které jsme dočasně předali firmě Hochtief a ta zajistila jeho hlídání strážní službou,“ upozorňuje Hana Bártková, vedoucí odboru ekologie společnosti Vítkovice. Podotkla, že napouštění vody je pouze část sanačních prací, které mají bývalou skládku strusky proměnit v bezpečnou krajinu určenou k dalšímu využití. Ekologická investice, kterou z větší části uhradí stát, přijde asi na 300 milionů korun.

Většinový vlastník Vítkovic Jan Světlík dříve mluvil o tom, že na haldě, která je vysoká téměř 30 metrů a má rozlohu asi jako 150 fotbalových hřišť, by rád vybudoval velké golfové hřiště pro veřejnost. Z jeho plánů ale zatím sešlo. Může za to oheň.

Právě kvůli němu teď na haldu teče voda. „Golfové hřiště byla jedna z vizí. Když jsme začali prověřovat, zda je možné ji uskutečnit, ukázalo se, že situace je složitější. I když struska je nehořlavá, halda v Hrabůvce překvapivě hořela. Zjistili jsme to v zimě, když na povrchu haldy v některých místech tál sníh a stoupala z nich pára. Ta místa se pak propadala, vznikaly tam kaverny. Proto jsme museli udělat podrobný průzkum s hlubokými vrty,“ popisuje Michálek.

Halda Hrabůvka Rozkládá se na ploše téměř 100 hektarů.

Tvoří ji hlavně nehořlavá struska, základ je však z důlní hlušiny, která hoří. Přísunu kyslíku má zabránit umělé jezero, které právě vzniká na ploše asi 4,5 hektaru.

Od června tam přitéká voda z řeky Ostravice rychlostí až 25 metrů za sekundu.



Hutní halda vznikla v roce 1890 původně jako důlní. Má asi dva metry vysoký základ důlní hlušiny, která se v poslední době víc rozhořela.

Napouštění jezera potrvá do konce roku

„V minulosti se tam navážela hlušina z dolu Jeremenko, později se na to vyvážela žhavá struska. To zřejmě časem vedlo ke vzniku hořících míst,“ říká Bártková. Průzkumy podle ní potvrdily, že haldu „stravují“ vnitřní požáry, které bude nutné nejdříve uhasit. Teprve pak bude možné dokončit rekultivaci a otevřít prostor obyvatelům města. „Podle odborníků z podniku Diamo hoří oheň asi 30 metrů pod povrchem haldy, teplota tam dosahuje až 300 stupňů Celsia. Zplodiny hoření vystupující na povrch mají přibližně 40 stupňů Celsia,“ dodala Bártková s tím, že oheň má uhasit právě nově vznikající jezero, které zabrání přístupu kyslíku dovnitř haldy.

Jeho napouštění potrvá do konce roku. Nejméně další dva roky bude pokračovat monitorování teploty v haldě. Michálek ale odhaduje, že potrvá asi pět let, než zatravněné a upravené prostory začnou sloužit veřejnosti. Teprve čas ukáže, zda poté bude jezero sloužit třeba i ke koupání. K plánům na proměnu haldy ale rozhodně patří její využití pro volnočasové aktivity. „Budou tam hezká místa k procházkám, stezky pro cyklisty a bruslaře, v zimě stopy pro běžecké lyžování.“