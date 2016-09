Na opravu beskydské přehrady chybí kamení

„Smyková plocha sesuvu leží ve zhruba poloviční hloubce, což znamená, že množství odtěženého materiálu je také poloviční a nedostačuje ke zpevnění hráze přehradní nádrže,“ píše se v oznámení studie EIA, kde Povodí Odry o změně plánů rekonstrukce beskydské přehrady informovalo.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce přehrady na řece Ostravici bude i vybudování nového bezpečnostního přelivu či zesílení hráze. Povodí se také musí vypořádat s nebezpečím sesuvu jednoho z břehů přehrady, v údolí Řečice.

Zpevnění sesouvajícího se svahu je nutné

A právě kvůli sesuvu muselo Povodí Odry měnit plány. Původně měl být svah nad přehradou částečně odtěžen jen v jedné části.

„V horních partiích svahu odtěžíme materiál, jehož vhodnou část nasypeme na spodní část hráze. Nevhodný materiál pak nasypeme na spodní část sesouvajícího se svahu, který se takto zpevní,“ vysvětloval plán už před časem generální ředitel Povodí Odry Jiří Pagáč.

Nyní se ale zjistilo, že na místě těžby není dostatek kamene. „Nevytěžili bychom tam tolik kamene, kolik potřebujeme na rozšíření hráze,“ vysvětluje Miroslav Janoviak, investiční ředitel podniku Povodí Odry.

Ve hře byly tři varianty. Rozšíření plochy těženého sesuvového pole bez dalších úprav, rozšíření plochy těženého sesuvového pole a následná rekultivace místa, nebo možnost dovozu potřebného kamene z jiného místa.

Varianta bez nákladních aut

To by ale znamenalo výrazný nárůst nákladní dopravy na silnici od Frýdlantu přes Ostravici. Denně by zde muselo projet až čtyřicet těžkých nákladních automobilů.

Nakonec se Povodí rozhodlo pro první variantu. „Vytěžíme širší sesuvové pole, což nám zajistí dostatek kamene pro zasypání hráze,“ vysvětluje Miroslav Janoviak.

„Těžbu rozšíříme jen s malými úpravami, po jejím skončení zůstane na místě skála. Původně jsme zvažovali možnost zalesnění, ale to bychom si do budoucna vyrobili stejný problém, jaký jsme chtěli vyřešit,“ dodává.

Veškeré práce mají skončit do tří let

Riziko sesuvu na přehradě Šance pak není vysoké, ale existuje. Na problém se přišlo v době stavby nádrže, svah nad údolím Řečice se proto po celou dobu existence přehrady monitoruje. K dalšímu snížení rizika mělo pomoci právě odtěžení části svahu.

Aby Povodí získalo dostatek kamene na posílení hráze, vytěží kámen v rozšířeném prostoru možného sesuvu. Cenu celého projektu to nijak nezmění, zůstává stejná, stejně tak i doba opravy přehrady.

Veškeré práce, včetně stavby rozšířeného přelivu, chce mít Povodí Odry hotové do tří let, původní cena 438 milionů korun, na kterou při výběrovém řízení firmy stlačily původně odhadovaných 735 milionů, zůstává také.