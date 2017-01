Na ostravský multižánrový Pendl míří Tata Bojs nebo Vladivojna La Chia

V pátek 24. února se do něj zapojí sedm klubů a zazní v nich nespočet hudebních žánrů. Diváci mohou očekávat dvě desítky koncertů.

„Festival je multižánrový a snažíme se, aby si na něm každý našel to své. Nabídneme oblíbené stálice v podobě Tata Bojs, Vladivojny La Chia, Circus Problem, Fast Food Orchestra nebo Prague Conspiracy,“ říká Filip Košťálek, hlavní dramaturg festivalu.

Cílem je pozvat na scénu ty formace, jež si na ostravské scéně vydobyly svůj zvuk a patří k divácky úspěšným.

„Pokud si z kapel můžeme vybírat, zveme ty, které má ostravské publikum dlouhodobě rádo, takže si festival užije jak hudební fanda, tak nezainteresovaný návštěvník. Chceme ale i mladší publikum, takže máme radost, že se letos na festivalu objeví populární písničkář Sebastian, známý hity Hvězdy nebo Toulavá,“ dodal Košťálek.

Příznivci tvrdší muziky si vychutnají trio Krang – Just For Being – Hopes, fajnšmekry elektronické muziky uspokojí oceňovaní Himalayan Dalai Lama nebo Tomino & Myslivec, členové známé kapely Midi Lidi.

Příležitost vystoupit po boku pestré škály českých hudebních matadorů dostanou kvalitní regionální formace, mezi mnohými například Jeseter, Ajdontker nebo Forty Lies.

Předprodej vstupenek on-line realizuje www.goout.cz. Tištěné vstupenky jsou k sehnání v klubech Cooltour, DOCK a Stará aréna nebo na pobočkách Ostravského informačního centra.