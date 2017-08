Nadšenec z Frýdku-Místku sbírá mobily zkrachovalých značek. Má jich stovky

Marian Lipták z Frýdku-Místku se může pochlubit sbírkou mobilních telefonů, které už dnes téměř nikdo nepoužívá. Převažují totiž mobily dnes už neexistujících značek Siemens a Sony Ericsson, jejichž sbírky by chtěl mít kompletní. Pokud ale narazí na nějaký zajímavý přístroj i od jiné značky, nebrání se mu. Dnes jeho sbírka čítá okolo tří set kusů.

„Mobily jsem začal sbírat v roce 2008, asi dva roky po krachu Siemensu, protože jsem používal jen tuto značku. Byl jsem s ní spokojený,“ uvedl Marian Lipták.

„Když Siemens zkrachoval, nevěděl jsem, jaký bude můj další mobil, tak jsem je začal alespoň sbírat. Původní záměr byl sbírat jen ty, které se mi líbí, pak jsem si řekl, že se omezím do určitého roku výroby, ale nakonec jsem se rozhodl, že budu sbírat úplně všechny, takže se snažím posbírat všechny Siemensy,“ pokračoval.

Před třemi roky začal Marian Lipták sbírat také telefony značky Sony Ericsson, protože i ty se přestaly vyrábět.

„Navíc u ostatních značek mobilů mi vždy něco vadilo, u Sony Ericssonů toho ale bylo méně než u ostatních. Proto jsem se rozhodl, že je začnu sbírat stejně jako Siemensy. Dnes mám tak doma dvě velké vitríny. V jedné jsou Siemensy, ve druhé Sony Ericssony,“ vylíčil s tím, že se snaží, aby všechny telefony byly ve vynikajícím stavu.

„Momentálně mám ve sbírce asi tři sta telefonů a nyní čekám balíček se třemi dalšími,“ říká Lipták, který mobily kupuje prostřednictvím internetu po celém světě.

Siemens S65 dodnes považuje za nejkrásnější telefon

Vášnivý sběratel by ze své sbírky zvlášť vyzdvihl Siemens S65, který dodnes považuje za nejkrásnější telefon. „Mám jej i v limitované edici, která je celá chromovaná. Mým velkým snem v té době byl Siemens SXG75, což byl první telefon s GPS. Měl skvělou výbavu, videohovory, velkou paměť. Nic mu nechybělo. Byl lepší než dobové Nokie,“ podotkl.

„Siemens měl ale tak špatný marketing, že o těchto telefonech nikdo nevěděl. Každý si pod jménem této značky představoval áčka, céčka, A55, C35, ale že byly nějaké S65, S75, to pomalu nikdo neví,“ vysvětlil.

Ve sbírce Mariana Liptáka se najde i řada raritních telefonů. „Jedním z nich je první telefon s barevným displejem Siemens S10, dalším pak jeho soukmenovec Siemens SL10, což byl první výsuvný telefon na světě.“

Značka Siemens měla podle jejího obdivovatele hned několik prvenství.

„Kupříkladu Siemens S25 měl barevný displej s bílým podsvícením, vyšším rozlišením a měl i první 3D hru na mobilu. A sice 3D bludiště, které pak bylo i v C35. Siemens SL45 byl zase první telefon s MP3 a paměťovými kartami,“ poznamenal Lipták.

„V té době ještě lidé nevěděli, co jsou to MP3, ale mobil už to uměl. Jedna písnička se do něj sice tahala i půl hodiny, ale telefon to měl,“ popsal.

Marian Lipták má ve své sbírce i Siemensy z módně orientované řady Xelibri, což je například telefon ve tvaru pudřenky. „Prodával se jen v obchodech s módou. Dneska je to hodně ceněné, protože to byly šílenosti, které málokdo koupil. Kdo to koupil, brzy to rozbil, protože se na tom nedalo vůbec pracovat,“ zdůraznil.

Sběratelství je nyní v módě, cena telefonů jde rychle nahoru

Pokud jde o limitované edice klasických modelů, součástí Liptákovy sbírky je například Siemens SL45 Escada ozdobený krystalky nebo Siemens C75 s podpisem brazilského útočníka Ronalda.

„Tyto mobily vždycky mají na krytu nápis limited edition a mnohdy i pořadové číslo. To jsou taky hodně ceněné a málo dostupné kousky. Obecně se za rarity považují i prototypy běžných modelů,“ přiblížil sběratel.

„Prototypy jsou lahůdky pro sběratele. Vždycky budou mít vysokou cenu. Zajímavá jsou ještě japonská véčka, jedno má otočný displej s televizí nebo foťák v otočném kloubu.“

Fanoušek Siemensů nejvíce telefony nakupuje na eBay a podobných zahraničních serverech.

„Najde se tam mnoho telefonů v top stavu, ale sběratelství je teď hodně v módě, takže je velká konkurence mezi zájemci o takové mobily, takže jejich cena jde rychle nahoru,“ upozornil.

„Zlaté období bylo někdy kolem roků 2009 a 2010, kdy jsem koupil telefony, které mají dneska nevyčíslitelnou hodnotu, třeba za dva a půl tisíce korun. Tehdy se rozkradly a rozprodaly sklady a vývojová centra Siemensu.“

Marian Lipták občas najde nějaký telefon i v bazarech či obchodech s mobily. Dneska už ale ne tak často jako dříve, když jsou v kurzu chytré telefony.

„Na tlačítkové se už člověk musí vyloženě ptát, jestli nemají něco vzadu v krabicích. Občas vytáhnou nějaké poklady nebo náhradní díly. Někdy to ale zlikvidují, přitom by na tom mohli celkem dost vydělat, protože sběratelů je poměrně hodně,“ uzavřel.