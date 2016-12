Případem se už zabývají novojičínští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality, kteří jej vyšetřují jako závažný zločin zpronevěry.

„Vzhledem k tomu, že řidič kamion naložil 16. prosince, vyloučili jsme možnost, že by se mu někde něco stalo nebo že by se stal obětí únosu,“ uvedl mluvčí novojičínských policistů Petr Směták s tím, že trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody od dvou do osmi let.