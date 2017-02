VIDEO: Nejmenší náměstí v Česku a možná i ve světě je „velké“ jako byt 2+1

Na tomto náměstí se nenachodíte. Vždyť rozlohou 56 metrů čtverečních odpovídá spíše velikosti bytu 2+1. Jsou na něm dvě lavičky, dvě lampy, informační cedule a stojí zde kaplička.

Menší náměstí než to v bohumínské části Kopytov v celé České republice nenajdete. Což potvrzují i zástupci Agentury Dobrý den, kteří v roce 2011 zapsali místo do České knihy rekordů. „Prostor mezi kaplí Jana Nepomuckého a hasičskou zbrojnicí v Bohumíně je pojmenován jako náměstí sv. Floriána a je nejmenším náměstím v České republice,“ uvedl za agenturu Luboš Rafaj.

S nápadem pojmenovat bezejmennou plochu po svém patronu přišli kopytovští dobrovolní hasiči.

Konkurenci v obci Tři Studně hravě překonali

Zastupitelé jim vyšli vstříc a na konci roku 2010 schválili název náměstí sv. Floriána. „Dozvěděli jsme se, že nejmenší náměstí v tu dobu bylo v obci Tři Studně. To naše ale bylo dvakrát menší,“ podotkl šéf tamních hasičů František Mlynkec. K příležitosti 531 let od první písemné zmínky si tak v roce 2011 bohumínští pozvali zástupce České knihy rekordů a ti oficiálně prostor prohlásili za nejmenší v republice.

Prostor o rozměrech 7 krát 8 metrů zřejmě není nejmenším náměstím jen v Česku, ale dost možná i v Evropě a ve světě. Kopytovští dobrovolní hasiči tak chtějí docílit zápisu do Guinnessovy knihy rekordů. „Mají tam nyní zapsáno větší náměstí, než jaké máme tady,“ podotkl Mlynkec. Kopytovští poslali žádost, ale zápis se zatím nekoná. „Zatím bylo řízení pozastaveno, než se vyřeší nějaké formality. Řešíme to s překladatelem, který zjistí, co musíme doplnit, aby mohlo být naše náměstí do knihy rekordů zapsáno,“ vysvětlil Mlynkec.

Světový zápis by si rádi dali k výročí

Podle něj má plocha v Kopytově vše, co má náměstí mít. „Musí být zapsané v katastru, být označeno, být nějakými obrubníky ohraničeno a podobně,“ podotkl dobrovolný hasič.

Kopytovské náměstíčko by se s případným zápisem do Guinnessovy knihy rekordů zřejmě mohlo těšit zájmu turistů. Už nyní jej navštěvují zvědavci. „Od té doby, co se o náměstí začalo hovořit v médiích, tak se na něm zastavují například cykloturisté, kteří tudy projíždí. Ale také zde jezdí lidé autem, kteří se chtějí podívat, jak nejmenší náměstí vypadá, a vyfotit se zde. Bylo mezi nimi i několik cizinců,“ podotkl Mlynkec.

Klidná a odlehlá část Bohumína by tak mohla zažít rušnější časy. Tamní hasiči slaví za dva roky 95 let existence a zápis do „guinnessovky“ by si při této příležitosti dali rádi jako dárek. Mezitím přemýšlí nad tím, jak místo ještě zvelebit. „Moc prostoru pro další úpravy zde není, ale líbí se mi představa malé kašny, ze které by se mohli v létě cyklisté napít a osvěžit,“ dodal hasič.