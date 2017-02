Z nemocnic mizí interní stanice. Chybí jim lékaři a někde i pacienti

Takový nával jako letos interna Karvinské hornické nemocnice dlouho nezažila. „Oddělení je přeplněné a lékaři se bouří. Jsou přepracovaní. A vadí jim, že musí pacienty propouštět dřív, jen aby mohli přijmout nové,“ říká Tomáš Canibal, ředitel Karvinské hornické nemocnice.



Interna soukromé nemocnice má 32 lůžek. Příčinou nezvyklého návalu mohla být chřipka, ředitel ale vidí problém jinde.

„Krajská nemocnice v Karviné-Ráji v lednu zavřela jednu lůžkovou interní stanici, protože nemá lékaře. Ti chybí i jinde. Situace v okrese začíná být krizová. A bojím se, že bude hůř,“ líčí Canibal. Už kvůli tomu oslovil zdravotní pojišťovny, náměstka hejtmana pro zdravotnictví i primátora města.

„Chtěl jsem, ať problém řešíme společně, protože nejde jen o lůžka. Je nutné, aby lépe fungovala lékařská pohotovostní služba a aby praktičtí lékaři navštěvovali své pacienty, protože interny v nemocnicích suplují jejich činnost. K žádnému jednání nás ale zatím nepřizvali,“ podotkl Canibal. A dodal, že uzavření interní stanice oficiálně potvrdil zástupce krajské nemocnice až v minulých dnech na zdravotnické komisi města.

V Karviné-Ráji se před pár dny změnil ředitel. Mluvčí nemocnice Radmila Fleischerová je na informace k interně skoupá. „Máme 31 standardních a 5 jipkových interních lůžek,“ říká. K druhé stanici dodává jen to, že je dočasně uzavřená kvůli plánované rekonstrukci vodovodu.

Hrozí i uzavření všech interních lůžek

Náměstek ředitele pro léčebnou péči v Karviné-Ráji Radek Sušil potvrdil uzavření 25 interních lůžek z technických důvodů do března. Přiznal ale, že bez lékařů by je stejně provozovat nemohli.

A co víc, Sušil naznačil, že od 1. dubna hrozí uzavření všech interních lůžek v této nemocnici, pokud nové vedení nesežene nové lékaře nebo pokud si dvě stávající lékařky nerozmyslí svůj odchod a nestáhnou výpověď.

„Jednáme s nimi a doufáme, že zůstanou. Bez nich to můžeme zavřít. Od loňska odešlo sedm lékařů včetně primáře, noví přišli zatím jen dva. Nabízíme přitom náborový příspěvek 200 tisíc primáři a 100 tisíc lékařům. Ale není zájem. Jsme na periferii kraje a nejsme lukrativním místem k životu,“ popsal tristní situaci Sušil.

Zdůraznil ale, že i s jednou interní stanicí zatím nával pacientů zvládají. „Na urgentní příjem nám v lednu přivezli takřka stejný počet interních pacientů jako v prosinci a jen dvakrát se stalo, že jsme měli všechna interní lůžka plná a museli jsme shánět volné místo v jiné nemocnici. Na situaci jsme upozornili i záchrannou službu s prosbou, aby interní pacienty z Českotěšínska vozili do Třince,“ řekl.

Obavy ředitele Canibala z dalšího vývoje jsou ale oprávněné. V dubnu totiž přijde o jednu ze svých dvou interních stanic také nemocnice v Bohumíně. Podle vedení není stávajících 44 lůžek využitých, proto jich zůstane jen polovina. Do uvolněného patra se nastěhují klienti Domova Jistoty.

Nemůžeme si dovolit poloprázdné oddělení, říká šéf nemocnice

„Snažíme se přizpůsobit aktuální poptávce. Nemůžeme si dovolit mít poloprázdné oddělení. Naše rozhodnutí je logickým krokem vzhledem k personálu i úhradám,“ uvedl ředitel nemocnice v Bohumíně Kamil Mašík.

Zeštíhlení interny je podle něj jen dočasné. Domov si patro nemocnice pronajme na jeden rok, do doby, než opraví vlastní budovu. „Pokud se pak poptávka po výkonech ze strany pacientů zvýší, můžeme stanici opět otevřít,“ říká Mašík.



Odborníci v oblasti zdravotnictví jsou ale skeptičtí. Upozorňují na specifika Karvinska.

„Řada lidí migruje za zdravotní péčí i za hranice regionu a navíc každý rok z okresu ubývá kolem čtyř tisíc obyvatel a tím i potenciálních pacientů. Mimo to řadu potíží dnes moderní medicína řeší ambulantně. Rarita Karvinska je navíc v tom, že jako jediný okres v zemi má na svém území pět nemocnic. To vše násobí jejich problémy a zatím na to nikdo nereaguje,“ nastínil ředitel krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Aleš Zbožínek.

Podle Canibala ale interních pacientů neubývá. Navíc upozornil, že v okrese i kraji žije více lidí než v řadě jiných regionů. I on ale tvrdí, že zmíněné problémy dosud nikdo neřeší.

„Je nejvyšší čas, aby kraj svolal zástupce všech zainteresovaných stran k jednomu stolu,“ míní.