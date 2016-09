Nezaměstnanost v kraji klesá. Paskov rozhodne, jak dlouho ještě

Pouze o desetinu procentního bodu klesl oproti minulému měsíci počet nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji. V záznamech úřadů práce jich tak zůstává 65 156.

„Ke konci srpna se počet evidovaných uchazečů o zaměstnání v Moravskoslezském kraji snížil v měsíčním srovnání o 459 lidí,“ přiblížila Vladana Piskořová z ostravského úřadu práce. „Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se počet lidí bez práce snížil o 7 236 osob,“ dodala.

Bez práce tak je v kraji 7,7 procenta lidí. Na první pohled dobré číslo, ale snižují jej výsledky ostatních krajů. V celém Česku je totiž bez práce 5,3 procenta lidí, přičemž okresy Karviná a Ostrava zaujímají druhé a třetí místo v celorepublikovém žebříčku nezaměstnanosti.

Na Dole Paskov vládne nejistota

A podle všeho má být ještě hůř. V nejbližší době hrozí například velké propouštění v OKD, kde původně zvažovali uzavření Dolu Paskov do konce roku. Rozhodnuto ale zatím ještě není.

„Dosud nemáme žádné informace, přitom je Paskov potřeba řešit co nejdříve,“ vysvětluje odborový předák OKD Jaroslav Pytlík. „Na ukončení provozu ale zřejmě nejsou peníze, a tak nikdo neví, co bude. Nyní čekáme na reorganizační plán, ve kterém by mělo být jasně rozhodnuto.“

Nejistota na Dole Paskov horníkům na klidu nepřidává. „Okolo čtyřiceti procent zaměstnanců dolu je na nemocenské. Co bude, nikdo neví, zvažuje se ale možnost dobrovolných odchodů,“ dodal Jaroslav Pytlík.

Stěžejním problémem společnosti OKD jsou peníze. Ty firmě chybí na vyplacení odchodného podle kolektivní smlouvy. Na vyřešení problému horníků Dolu Paskov přitom nestačí ani vládní 700milionová injekce.

Finanční problémy řeší i v dalším velkém podniku v kraji, ve Vítkovicích. Jedna z firem holdingu, Vítkovice Power Engineering (VPE), je v úpadku, před obdobným rozhodnutím stojí soud i v případě společnosti Vítkovice Gearworks. Reorganizaci už soud povolil společnosti Vítkovice Envi. O případném velkém propouštění ale zatím v nejohroženější firmě skupiny podle Zbygniewa Zaremby, vedoucího výroby ve VPE, nepřemýšlejí.

„Plán reorganizace se zatím zpracovává a o propouštění se nemluví. Dělnických profesí se propouštění rozhodně týkat nebude. Máme zakázky pro ruský trh do roku 2017, u dalších projektů vidíme dopředu půl roku až rok. Dělníky tedy budeme potřebovat,“ sdělil vedoucí výroby.

Pokud by ve společnosti VPE přesto propouštěli, po zaměstnancích by chtěli sáhnout v další společnosti holdingu, ve Vítkovice Cylinders.

„Potřebujeme minimálně třicet kvalifikovaných zaměstnanců do výroby a nemůžeme je najít. A když je najdeme, jen část z nich vydrží déle než půl roku, z nově přijatých odchází až sedmdesát procent lidí a my musíme hledat další,“ popisuje Vladimír Kufa, výkonný ředitel společnosti Vítkovice Cylinders. Firma přitom zaměstnancům nabízí nástupní plat přesahující 20 tisíc korun, průměrný plat přesahuje 31 tisíc korun.

„Hlavní problém spočívá v tom, že hlavně mladí lidé neumějí pracovat. Prostě někdy třeba nepřijdou do práce a další den dorazí, jako by se nechumelilo. Ale to nemůžeme tolerovat,“ dodal na závěr ředitel.