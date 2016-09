Útok na primátora zastupitelé zatím odložili. Patová situace jim nevadí

Osmičlenná rada, sestavená z bývalých koaličních partnerů ČSSD a Naše Město FM, zůstává v původní podobě, avizovaný odchod členů NM FM do opozice se nekoná. Platí ale nově vytvořená koalice ANO a NM FM.

V radě tak sedí v podstatě opoziční strana, primátor přitom zůstává. Nově vytvořené koalici totiž k jeho sesazení chybí jeden hlas.

V osmičlenné radě mají pět hlasů zástupci ČSSD, tři pak patří zastupitelům zvoleným za NM FM.

„Koaliční smlouva není podepsána, ale jsem rád, že k tomu zastupitelé přistoupili konstruktivně, magistrát funguje a vypadá to, že funguje i zastupitelstvo,“ řekl primátor Michal Pobucký (ČSSD). „Jak bude situace vypadat dál, nejsem v tuto chvíli schopen říct, jde o patovou situaci. Nyní máme čas do dalšího zastupitelstva, které by mělo být v prosinci.“

Není jasné, kdo je v opozici, a kdo v koalici

Kdo je vlastně nyní opozicí a kdo koalicí v třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu, kde i dosavadní radní získali svá křesla jen za společné pomoci zastupitelů KDU-ČSL a KSČM, není úplně jasné.



„Jednání se zastavila, teď máme koaliční smlouvu s hnutím ANO,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar z NM FM. „Naše koalice má 21 hlasů. ČSSD se dala dohromady s lidovci. Jde o patovou situaci, je to zabetonované.“

Spokojený je i předseda zastupitelského klubu ANO Jaromír Horký.

„Jsme v podstatě v nejlepší pozici od začátku volebního období, můžeme prosazovat svůj program,“ tvrdí navzdory faktu, že ANO mělo po posledních volbách ve Frýdku-Místku svého primátora. „Současný stav nám vyhovuje, jak to bude dál, teprve uvidíme,“ nevyloučil do budoucna další útok na primátorský post.