Letadla do Nizozemí a Finska nepoletí, ani když kraj slíbil krýt ztrátu

„Důvody, proč se nikdo nepřihlásil, můžeme pouze odhadovat. Jednou z možností by například mohlo být nepřidělení vhodných časů příletů a odletů na letišti v Amsterdamu. Podle původních předpokladů měla linka do Amsterdamu létat pětkrát týdně. V případě Helsinek to mělo být třikrát týdně,“ zmínil generální ředitel ostravského Letiště Leoše Janáčka Pavel Schneider.

Moravskoslezský kraj přitom schválil, že by linky provozoval formou takzvané veřejné služby. Kompenzoval by tedy finanční ztráty letecké společnosti po dobu čtyř let, a to do výše 600 milionů korun.

„Vyjednali jsme podmínky s Evropskou komisí a zalétávání těchto linek můžeme podporovat podobně jako například autobusovou dopravu. Bohužel některým společnostem nevyhovovaly detaily provozu a o tendr se ani neucházely,“ řekl náměstek hejtmana Daniel Havlík.

I přes tento neúspěch chce Moravskoslezský kraj vypsat výběrové řízení znovu.

„Pořád stojíme o spojení do metropolí Finska i Nizozemí. Víme, že o ně mají zájem místní investoři. Napojení je důležité i pro rozvoj cestovního ruchu,“ poznamenal Havlík.

Nové výběrové řízení by kraj mohl vypsat do tří týdnů

Podle Havlíka teď kraj jedná s Evropskou komisí, zda by bylo možné upravit podmínky tendru. „Nechceme ale výrazné změny, myslím, že výběrové řízení bychom mohli znovu vypsat zhruba do tří týdnů,“ zmínil Havlík.

Spoj do Helsinek by uvítala například finská společnost Tieto Czech, která v současné době zaměstnává přes 2 200 lidí v regionu. Amsterdam je pak významným dopravním uzlem.

„Letiště Amsterdam Schiphol patří mezi nejvýznamnější letiště Evropy s pravidelným spojením v podstatě do celého světa, je také cílovou stanicí pro řadu významných firem v kraji,“ zmínil generální ředitel letiště Schneider.

Moravskoslezský kraj už s nabídkou veřejné služby leteckého spojení do Nizozemí neuspěl podruhé. Na podporu linek chtěl před lety dát na 700 milionů korun. Tehdy ale podle kraje byla zakázka připravena na míru jedné dnes již neexistující letecké společnosti, a proto z ní sešlo.

Nově do Dubaje a Milána

Provozování nových linek ovlivňuje konkurenceschopnost i zisk. „Zohledňuje se konkurence přímá, konkurence nepřímá, kam zahrnujeme lety s přestupem. Dále konkurence z blízkých letišť - například Mnichov, Vídeň, případně Drážďany. Optimální stav je samozřejmě, pokud je linka zisková hned. Obecně se dá říci, že nejpozději třetí letovou sezonu od zavedení spojení,“ nastínila Vladimíra Dufková, mluvčí společnosti Travel Service, která z ostravského letiště vypravuje hned několik spojů.

„K odhadům se vypracovávají obchodní plány, z nichž společnosti vychází. Ty ale ovlivňuje spousta faktorů,“ dodala Dufková.

Od konce září pak společnost zavádí novou linku Ostrava - Dubaj. Plánovanou novinkou je i spoj do Milána. Obě linky budou létat dvakrát do týdne.

„Od 23. září začne v úterý a v pátek operovat linka Ostrava - Dubaj a následně od 30. října bude zahájena přímá linka ve čtvrtek a v neděli Ostrava - Miláno-Bergamo,“ uzavřel Schneider. Tyto linky se zavádějí bez finanční kompenzace.