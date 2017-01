Nové muzeum Tatry se má začít stavět už letos, sbírka už čeká

Tematicky doplní expozici již existujícího muzea, zaměří se totiž především na nákladní vozy ze zdejší automobilky.

Už nyní má společnost Tatra Trucks k dispozici sbírku sedmdesáti vozů, které získala od soukromého sběratele. K vidění zde bude také například první tatra, která jela dakarskou rallye, nebo vlak Slovenská strela, jenž se do nového působiště přesune z centra města, kde nyní stojí.

Nové muzeum bude stavět Moravskoslezský kraj a provozovat jej bude prostřednictvím jedné ze svých organizací – Muzea Novojičínska. Jeho existence se ale neobejde bez spolupráce automobilky Tatra Trucks. Ta poskytne většinu exponátů.

„Muzeum bude zaměřeno především na nákladní automobily a bude tak tvořit přirozený můstek mezi stávajícím muzeem, které je z prostorových důvodů více zaměřeno na auta osobní, a současnou produkcí naší společnosti, kterou jsou výhradně nákladní a speciální vozidla,“ přiblížil ekonomický ředitel Tatra Trucks Radek Strouhal.

Již nyní má automobilka čím expozici zaplnit. Loni se jí podařilo získat od soukromého sběratele sedmdesát veteránských vozidel, která byla v Kopřivnici vyrobena.

„Vyjednávání s vlastníkem sbírky panem Hlachem bylo poměrně rychlé a přímé. Výhodou bylo, že svou sbírku prodával zpět do Tatry, protože jeho cílem je zachovat ji jako celek,“ informoval Strouhal.

Automobilka z úcty k jeho úsilí, které sběratel při jejím shromažďování vynaložil, nechala sbírku zapsat pod jeho jménem do Centrální evidence sbírek spravované ministerstvem kultury.

Vozy ze sbírky jsou většinou v dobrém stavu

„Jako unikátní kusy bych rád vyzvedl například T 115 z roku 1949, pokračovatelku jedné z legendárních tatrovek T 27, horský autobus T 500HB z padesátých let minulého století, autobagr T 111 z roku 1956, případně tahač se skříňovým návěsem T 138 nebo tahač letadel T 815 TPV z roku 1989,“ prozradil Strouhal.

„Prakticky všechna vozidla jsou představiteli zajímavých a hlavně úspěšných konstrukcí značky Tatra. Velká část sbírky je ve velmi dobrém stavu, část budeme postupně restaurovat. Narážíme však na potřebu výstavních prostor, protože nemá smysl investovat do restaurování vozidel a pak je schovat do skladu,“ doplnil Strouhal. To byl také hlavní důvod intenzivní spolupráce s krajem na žádosti o dotaci.

Dalším lákavým exponátem, který se loni podařilo získat, byl závodní speciál, jenž v roce 1986 poprvé brázdil africkou poušť slavné Rallye Paříž–Dakar. Automobilka jej vyměnila s majitelem, francouzským podnikatelem Jeanem Philippem, za zcela nový vůz.

Do nového muzea by se také mohl přestěhovat slavný vlak Slovenská strela. „Máme pro něj připraven projekt rekonstrukce a podánu žádost o dotaci na jeho restaurování. Pokud by žádost dopadla pozitivně, splní se nám takový sen, který jsme si vysnili po záchraně Tatry, a sice že vybudujeme muzeum pro nákladní vozidla a dostaneme Strelu zpět na koleje. Je to zcela unikátní technická památka, která nemá ve světě obdoby. Její současný stav je, dle mého názoru, nedůstojný,“ nastínil Strouhal.

Dotace 120 milionů korun je na dosah

Na vybudování muzea, které by mělo vzniknout z haly bývalé slévárny poblíž kopřivnického zimního stadionu, požádaly kraj s automobilkou ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci ve výši 120 milionů korun.

Šance na její získání je značná. Projekt splnil podmínky věcného hodnocení, takže je ministerstvo doporučilo k financování. Definitivně rozhodnuto bude na konci února.

„S budováním muzea by se mohlo začít ještě letos s tím, že hotové by mělo být v roce 2021,“ informovala mluvčí Moravskoslezského kraje Petra Špornová. Moderně zpracovaná expozice bude podle jejích slov sázet na interaktivitu.

Nové muzeum Tatry bude v Kopřivnici fungovat současně s tím stávajícím. „Vzhledem k tomu, že jsme spoluzakladateli současného muzea a vlastníkem většiny vystavených vozidel, tak je logické, že budeme úzce spolupracovat. Musím ocenit pomoc, kterou nám Technické muzeum poskytlo například při stěhování sbírky pana Hlacha zpět do Kopřivnice, ale i rady, které nám dali při přípravě podkladů k novému muzeu,“ řekl Strouhal.

„Domnívám se, že je důležité hrdě ukazovat výrobky našich předků a představovat tak krásu technických výrobků, unikátní konstrukční řešení, um a fortel našich lidí dalším generacím,“ uzavřel.