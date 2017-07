DPO slibuje cyklotramvaj i tým elitních řidičů. Zaplatí jim o čtvrtinu více

Díky cyklotramvaji se skupiny lidí budou moci bezpečně dopravit i s koly linkou číslo 5 z porubské smyčky Vřesina až do Zátiší.

„O cyklotramvaj by asi byl zájem už teď, ale vůz dostává speciální úpravu, kterou musí schválit Drážní úřad,“ vysvětluje pozdější termín ředitel DPO Daniel Morys.



Tramvajová linka číslo 10 podle něj v minulosti o prázdninách nejezdila. „Letos ji ale zachováme, protože se v centru děje stále více akcí. Navíc v době konání velkých hudebních festivalů Beats for Love a Colours of Ostrava vypravíme 108 posilových spojů, do kterých se vejde až o 27 410 cestujících více, než při běžném provozu,“ dodává.

Nejlepší dostanou víc peněz

Paradox je, že DPO slibuje posilové spoje s 56 šoféry, ale kvůli chybějícím řidičům někdy nejedou ani řádné spoje. Třeba tento týden vynechalo několik spojů zmíněné desítky i tramvajové linky 4.

Situace se nejvíc vyhrotila v dubnu, kdy část přepracovaných a naštvaných řidičů odmítala sloužit další hodiny navíc a část odešla na nemocenskou. „Řidičům jsme navýšili základní hodinovou mzdu z 97 na 113 korun, ale je pravda, že ani to naši situaci neřeší. Spustili jsme nábor a nyní máme v přijímacím řízení 150 lidí. Jenže příprava řidiče tramvaje trvá asi tři měsíce, takže první nováčci nastoupí až v září,“ líčí Morys.

Zabránit výpadkům spojů však DPO hodlá i jinak. Plánuje zřídit unikátní „zásahový tým“. Podle Moryse půjde o elitní skupinu řidičů, kteří se naučí ovládat tramvaje, autobusy i trolejbusy, aby mohli zaskočit tam, kde bude zrovna potřeba.

„Máme asi tisíc řidičů, ale všechny tři trakce zatím neumí nikdo. Na konci roku chceme mít až 40 řidičů zaškolených na všechny vozy. Půjde o nejkvalifikovanější řidiče, které si budeme hýčkat. Zaplatíme jim asi o čtvrtinu víc,“ řekl Morys.