Znalec ocenil vítkovickou firmu VPE na 1,23 miliardy. Pohledávek je více

„Ocenění bylo provedeno k datu 24. 8. 2016, tedy ke dni předcházejícímu dni vyhlášení úpadku dlužníka,“ je uvedeno v posudku.

Znalcem odhadnutá cena podniku je přitom ve výsledku nižší než součet pohledávek VPE, kterých do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé za více než 74 miliard korun. Velká část jich ovšem byla podmíněných. Část z nich insolvenční správce neuznal, uznaní věřitelé pak vymáhají pohledávky za necelé čtyři miliardy korun.

Vyznění posudku je pro dceřinou firmu strojírenských Vítkovic v podstatě dobré. „Průměrné uspokojení nezajištěných věřitelů činí 23,81 procenta,“ píše znalec Aleš Kadlečík v posudku.

O přijetí posudku se ještě bude hlasovat

V rámci konkurzů v České republice se tak jedná o velice dobrý výsledek. Průměrné uspokojení z konkurzu totiž v Česku činí 2,5 procenta. Například v případě obdobně rozsáhlého konkurzu těžební společnosti OKD se nejpravděpodobnější míra uspokojení pohybuje od 0,31 do 2,59 procenta.

O tom, jestli budou s posudkem souhlasit věřitelé a zda jej vůbec přijmou, budou hlasovat na své schůzi. „Ve znaleckém posudku se firma a její majetek hodnotí, jako by měl nastat konkurz, aby věřitelé mohli rozhodnout, která varianta - reorganizace, nebo konkurz - je pro ně výhodnější,“ vysvětluje insolvenční správce společnosti VPE David Vandrovec. „Posudek nyní podrobně pročteme a zjistíme, co v něm je. Zatím jej nebudeme komentovat,“ dodal.

Znalec se ve svém posudku věnuje jak nemovitostem, tak movitým zásobám a podobně. Pro věřitele to však v některých případech nemusí být právě nejlepší čtení.

Strojní vybavení hal s problematickým využitím

„Objekt je téměř neprodejný,“ popisuje znalec například budovy v Jeseníku, jejíž dceřinou firmu Hard tam chtějí Vítkovice Power Engineering v rámci reorganizace prodat. Zda se to podaří a za kolik, zatím není jasné.

Podle znalce je problém hlavně s umístěním v areálu, kde působí další firmy, i nesnadná jednání s dodavateli energií.

Nejlépe z posudku nevyšlo ani ocenění strojního vybavení vítkovických hal. „Často se jedná o stroje vyrobené na zakázku, pro které nemusí existovat kupec, který by pro ně našel využití,“ vysvětluje znalec důvody nízkého ocenění movitého majetku společnosti VPE.

Šancí zůstává reorganizační plán

Například objekty ve vítkovickém areálu, takzvanou kotlárnu a mostárnu, oceňuje znalecký posudek na necelých 330 milionů korun s tím, že s ohledem na případný tlak věřitelů i snahu rychle prodat v případě konkurzu klesá hodnota hal o polovinu.

To všechno by však platilo v okamžiku, kdy by věřitelé s reorganizačním plánem nesouhlasili a firma zamířila do konkurzu. S tím ale Vítkovičtí zatím nepočítají.

„Obsah znaleckého posudku nemůžeme hodnotit, to je věc věřitelů,“ sdělila Eva Kijonková, mluvčí strojírenských Vítkovic. „Dále se snažíme prosadit reorganizační plán, věříme, že je výhodnější cestou než konkurz.“

Reorganizační plán mají VPE předložit do 14. srpna.