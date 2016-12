Odbory v Hyundai místo jednání s vedením rozkládá spor o platnost voleb

„Hádají se mezi sebou tak, že nemají čas jednat s vedením,“ stěžuje si na odboráře ve společnosti Hyundai jeden ze zaměstnanců nošovické automobilky. Redakce jeho identitu zná, přál si ale zůstat v utajení.

„Pohádali se o volby, pohádali se, kdo má co dělat, a nedělá, pohádali se, že někdo nedělá nic a jiný zase maká. Hádají se vlastně o všechno,“ shrnul zaměstnanec svůj pohled na věc.

Spory mezi odboráři přiznávají i hlavní aktéři pře. Vše vyvrcholilo po volbách vedení odborové organizace na konci října letošního roku.

„Problémy začaly poté, co jsme zjistili, že se volby nekonaly podle stanov,“ říká dosavadní místopředseda odborové organizace ve společnosti Hyundai Patrik Fupšo.

„Proto jsem se snažil iniciovat nové volby, ale marně. Pan Kuchař (předseda odborové organizace, pozn. red.) dělal vše proti tomu. Podal jsem stížnost do pražské centrály odborového svazu, která mi dala za pravdu. Vedení OS Kovo doporučilo nové volby,“ tvrdí Fupšo.

„Pan Fupšo byl v době, kdy byly volby, místopředsedou závodního výboru a na přípravě voleb se osobně podílel. A přitom nás napadá kvůli jejich výsledku. Proto to nechci moc komentovat,“ sdělil Radek Kuchař, šéf odborové organizace Kovo ve společnosti Hyundai.

„Fupšo ovládá i internetové stránky naší organizace, a proto se naše stanoviska nedaří zveřejňovat ani tam. Nezveřejnil ani mou reakci na jeho výpady, do diskuse vkládá jen komentáře svých příznivců.“

Voleb se zúčastnilo jen zhruba 150 lidí

Jiří Kozel, vedoucí regionálního pracoviště OS Kovo v Ostravě, nechtěl celou záležitost komentovat. „Je to interní záležitost odborů, nebudu k tomu nic říkat. To si musíme vyřešit mezi sebou.“

Podle části odborářů, kterým dalo později za pravdu i ústředí, se volby uskutečnily v rozporu s volebním řádem například proto, že nebyli včas vyhlášeni jednotliví kandidáti.

„Ti měli být zveřejněni sedm dnů dopředu, my to udělali půl dne dopředu,“ říká Fupšo, který přiznává i vlastní díl viny. „My jsme to sami nevěděli. Že máme nějaký volební řád, to jsme zjistili až po volbách.“

Dalším zjištěným problémem při volbách byl například fakt, že se voleb do vedení místní organizace zúčastnilo jen zhruba 150 lidí. K uznání volby ale byla potřeba přítomnost nadpoloviční většiny členské základny. Ta ale v té době čítala okolo 470 členů. Pro uznání voleb by se k urnám muselo dostavit více než 235 lidí.

Problémy mohou ovlivnit pozici odborů

Nová volba vedení odborové organizace by se měla konat ve druhé polovině ledna. V diskusích na stránkách odborů se ale objevuje skepse, že ani druhé volby nemusejí vyjít.

„Je otázkou, jak dostat přes 200 lidí k volbám. Když už nepřišla nadpoloviční většina odborářů v prvním termínu, je naivní se domnívat, že tomu teď bude jinak,“ napsal do diskuse Jan Fabík.

„Další a další protahování jde na ruku firmě, která rozdá dodatky a lidé pochopí, že i bez hádajících se odborů se jim zvýší mzda a že není třeba do odborů vstupovat nebo je podporovat. A také se to může ubírat tím směrem, že lidé začnou odbory opouštět,“ varoval muž. A nelíbí se mu ani fakt, že se problémy dostaly na veřejnost.

„Jsem v odborech od založení asi před osmi lety a stále více mě hlodá rozhodnutí vystoupit. Bylo úplně zbytečné řešit tyhle věci veřejně, stává se z toho fraška,“ vzkázal na odborářských stránkách.