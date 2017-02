Deváťák pomáhal po nehodě, když jiní koukali. V autě byla jeho spolužačka

Nehoda se stala v sobotu 20. srpna. Padesátiletý řidič golfu nedal v křižovatce přednost felicii, v níž seděla Donovalova spolužačka a její rodina. Mladík poté, co zaslechl velkou ránu a zvuk mačkajících se plechů, hned vyrazil na místo.

„Měl jsem strach, že tam je třeba někdo z mé rodiny,“ vysvětlil hbitou reakci.



K nehodě se dostal ve chvíli, kdy z felicie vylezl roztřesený chlapec, kterého bolela hlava. „Staral jsem se o něj a mluvil jsem s ním, než přijela záchranka,“ podotkl deváťák ze Základní školy Jarošova v Havířově.

Také záchranku zavolal on, i když se o to předtím snažil i jeden z řidičů nabouraných aut. „Ale byl ve stresu a nedařilo se mu vytočit číslo, tak jsem mu telefon vzal a vytočil 155,“ vylíčil mladík.

U nehody pomáhal i své spolužačce, která byla také zraněná a v šoku. Pomáhal jí až do chvíle, než se o účastníky nehody postarali lékaři. I když se nehoda na první pohled jevila jako velmi vážná, nakonec z ní všichni vyvázli bez těžké újmy na zdraví.

Dívka upozornila na spolužákovu odvahu článkem

Právě spolužačka Zdeňka Janíčková po čase napsala a zveřejnila jménem celé své rodiny Danielu Donovalovi poděkování.

„Do příjezdu záchranky pomohl všem, kteří jsme byli v havarovaném automobilu. Společně i s Kristýnkou Křížkovou, která je absolventkou ZŠ Jarošova, nás uklidňovali a utěšovali, že vše bude dobré. Velmi nás potěšilo, že i v dalších dnech se Daniel informoval a zajímal, jestli jsme všichni v pořádku,“ napsala dívka.

Chlapce za příkladné chování ocenili zástupci České pojišťovny a policie přímo na půdě školy. Od čtvrtka se tak může pyšnit titulem Gentleman silnic.

Mladík byl však ze zájmu médií spíše v rozpacích.

„Zachránci bývají obvykle hrozně skromní. Stejné je to u Daniela. Říkají, že by to udělal každý. Ale z našich zkušeností a zkušeností policie víme, že to tak není. Často lidé kolem nehod jen třeba projedou, nebo si ji začnou fotit či natáčet na mobil. Tento případ je vzácný, protože oceněných nezletilých hrdinů máme jen pár. Daniel tím, jak se zachoval, může být dobrým příkladem nejen svým vrstevníkům, ale i dospělým,“ řekla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Její slova na konci svého povídání koneckonců potvrdil i odvážný mladík z Havířova. „Lidí kolem nás bylo hodně, ale jen stáli a dívali se,“ dodal.