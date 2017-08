Nebe zrudlo a létalo hořící dřevo, líčí sousedé od vyhořelého kostela

Zdeněk Karlík pracuje jako řidič autobusu. V úterý přijel ze směny domů po jedenácté hodině v noci a s manželkou ulehli do postele něco před půlnocí.

„Já jsem hned usnul, ale manželka najednou slyšela podivné praskání a ucítila zápach spáleného dřeva. Vzbudila mě a když jsme vyhlédli ven, tak tam, kde stál kostel, byly obrovské plameny. Bylo bohužel jasné, co se stalo,“ popisuje.

Naneštěstí silný vítr vanul od ohně směrem k domům.

„Bylo to děsivé. Nebe zrudlo, kolem nás padalo spálené listí, ale také hořící dřevo, několikacentimetrové kusy. Jen jsme se modlili, aby nechytl i náš dům,“ líčil Karlík. K bazénu alespoň nachystali čerpadlo, kdyby potřebovali vodu. „Jinak jsme byli naprosto bezmocní.“

Pro šoféra byl gutecký kostelík chloubou Třinecka. Kdysi Zdeněk Karlík pracoval jako učitel a vzpomínal, když děti dovedl dovnitř staré památky. „To se i ti největší sígři zklidnili, opravdu to místo na všechny působilo.“

Jako první volal hasičům Karlíkův soused, který se podíval na půlnoční zprávy a když šel spát, ucítil pálící se dřevo. Hned vedle bydlí Bohuslav Sabela. O půlnoci už spal. Ale oheň ho probudil.

„Nad chalupou létaly nějaké hořící kusy, vypadalo to jako ohňostroj. Žiji tady čtyřicet let, ale tohle bylo to nejhorší, co jsme zažili,“ říkal.

„Rozklepal jsem se, pomodlil a rozbrečel“

Ještě doufal, že oheň pohltil jen část kostelíku a zbytek se hasičům podaří uchránit. Jenže jakmile se ráno šel ke kostelíku podívat, zhrozil se.

„Nezůstalo z něj vůbec nic. Je to hrozná škoda, byl to nádherný kostel. I když teď postaví nový, tak tam nebude nic původního,“ zalitoval.

Ke spáleništi hned ráno přišel i Jan Myrdacz z Gutů. Do kostelíku chodil pravidelně na bohoslužby, ještě před pár dny tam přivedl známou z Novojičínska.

„Chtěla vidět něco pěkného, tak kam jinam, než do kostela?“ povzdychl si. „Když jsem se ráno dozvěděl, co se stalo, tak jsem rozklepal, pomodlil se a rozbrečel.“

Místní nechtějí o příčinách požáru spekulovat. Myrdacz si však myslí, že to bylo elektřinou. „Foukal totiž hrozně silný teplý vítr, v noci elektřina dokonce chvíli nefungovala. Podívejte se,“ ukázal na vedení elektrického napětí nedaleko od areálu kostela. Jiní zase poukazovali na to, že v noci údajně na hrobech vzdálených jen pár metrů od kostela i za silného větru hořely svíčky.