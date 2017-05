Milionové smlouvy mezi OKD a městy o nápravě důlních škod budou platit dál

16:50 , aktualizováno 16:50

Pětatřicet milionů korun do rozpočtu Karviné a další tři miliony do fondu primátora má až do roku 2023 každoročně posílat společnost OKD. Desítky milionů korun, které firma vyplácela městům a obcím, na jejichž území těžila, zřejmě přejdou na nástupnickou společnost.