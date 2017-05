Náboráři horníků opět platí. OKD na Karvinsku těžce hledá nové lidi

Před rokem 1989 se na šachtu „chodilo“ ze tří hlavních důvodů. Těmi byly peníze, byt a možnost vyhnout se vojenské prezenční službě. Druhá a třetí možnost už dávno padla, a tak OKD zbývá k lákání nových zaměstnanců už jen nabídka peněz.

A ani ty už na šachtách nejsou to, co to bývalo. Kvůli problémům firmy klesly průměrné hornické platy o výrazné částky.

Například na již uzavřeném Dole Paskov to bylo podle údajů ze září loňského roku o více než pět procent a průměrná mzda na šachtě po dlouhých letech klesla pod třicet tisíc korun.

Přivedeš nového horníka? Dostaneš pět tisíc

Zatímco v srpnu roku 2015 brali horníci na Dole Paskov v průměru 31 371 korun, o rok později to bylo již jen 29 592 korun.

Od té doby se situace s průměrnými mzdami sice stabilizovala, ale klesající poměr mezd k penězům, které dostávají zaměstnanci v jiných firmách, je podle všeho příčinou, proč se společnosti OKD nedostávají horníci.

A to tak, že se firma po letech vrátila k náborovým příspěvkům. „Vedení těžařské společnosti se rozhodlo zatraktivnit nabídku zaměstnání v OKD a pro nové zaměstnance v rámci zahájeného náboru připravilo tři zásadní změny,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský. „Největší souvisí se zavedením náborového příspěvku pro nové zaměstnance nastupující do důlních profesí. Každý z nich bude mít nárok na příspěvek v celkové výši 40 tisíc korun. Stávající zaměstnanec OKD, který přivede nového kolegu, pak získá odměnu ve výši 5 tisíc korun.“

Odbory: Platy se musí řešit

Pro každého nového zaměstnance má firma připraveno dvacet tisíc korun, které obdrží po odpracování tří měsíců, po dalších třech měsících slibuje firma doplacení dalších dvaceti tisíc korun.

Letecký pohled na Důl Paskov, kde 31. března 2017 definitivně skončila těžba uhlí.

Jednorázové příspěvky ale podle zástupců hornických odborů dlouhodobě nic neřeší. „Pokles mezd v uplynulých měsících se už sice stabilizoval, jejich výše dokonce mírně vzrostla, ale pracovat v hornictví za 33 tisíc korun je dlouhodobě nemyslitelné,“ komentuje zavedení náborového příspěvku předseda hornických odborů OKD Jaroslav Pytlík. „Je nutné primárně řešit mzdy, náborové příspěvky dlouhodobě nic neřeší. Chápeme, že jsme v insolvenci, ale musí se s tím něco dělat.“

Ani průměrná mzda 33 tisíc korun totiž není tím, nač bývali horníci zvyklí. Za těžkou práci ve tmě, vedru a prachu, hluboko pod zemí, totiž například v roce 2013 dostávali horníci průměrně 35 140 korun.

Firma zaplatí i lékařskou prohlídku

A ulehčit hledání nových zaměstnanců chtějí v OKD i dalšími způsoby. „Vstupní lékařskou prohlídku v Karvinské hornické nemocnici v řádu několika tisíc korun si až dosud musel uhradit zájemce z vlastních prostředků. Teď nastane změna a nově ji zaplatí OKD. Podmínkou ale je, že pokud uchazeč splní všechna požadovaná kritéria vstupní lékařské prohlídky, musí nastoupit do pracovního poměru v OKD. V opačném případě bude povinen částku naší společnosti zpětně uhradit,“ přiblížila další změnu personální ředitelka OKD Radka Naňáková.

V tomto případě jde o krátkodobý pokus, který má během dvou měsíců ukázat, zda změna v placení nepřivede do OKD více nových zaměstnanců. Těch firma v současnosti hledá zhruba stovku. „Po této době vyhodnotíme, zda se tento krok pozitivně odrazil v počtu nově přijatých zaměstnanců,“ dodala Naňáková.

Jiné firmy příspěvek nabízí jen zřídka

Zavedení náborového příspěvku je u velkých firem v Moravskoslezském kraji spíše výjimečným nástrojem, jak získat nové zaměstnance. Vůbec jej nepoužívají například v Třineckých železárnách nebo ve společnosti Hyundai, v ostravském podniku ArcelorMittal takto konají jen výjimečně.

„Stabilní náborový příspěvek nemáme,“ řekla mluvčí firmy Barbora Dvořáková Černá. „Nicméně při budování rozsáhlého týmu pro náš nový závod automatizace, kam jsme hledali zkušené specialisty na automatizaci a procesní inženýry, jsme našim zaměstnancům nabízeli příspěvek za to, že doporučí kandidáta, který projde zkušební dobou. Příspěvek se týkal tohoto speciálního projektu a byl časově omezen.“

Způsob „doporuč svého kolegu“ s úspěchem využívá společnost Vítkovice Steel. „Zaměstnanec může doporučit svého známého, příbuzného a podobně, pokud tento splňuje požadavky vypsané v inzerátu. Kandidát pak prochází obvyklým výběrovým řízením. V případě, že uspěje a úspěšně absolvuje zkušební dobu, je doporučujícímu zaměstnanci vyplacena finanční odměna v závislosti na náročnosti obsazení pracovního místa. Ta se může pohybovat od dvou do dvaceti tisíc korun. Náborové příspěvky v současnosti nevyužíváme, ale uvažujeme o tom,“ sdělila Hana Hoblíková, personální ředitelka společnosti.