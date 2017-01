OKD nejsou jen havíři, ve firmě pracují stovky žen. Jsou nenahraditelné

Když se v médiích objeví článek o situaci v OKD, většinou jej doprovází fotografie havířů. Těžební firma ale nezaměstnává jen tvrdé chlapy, pracují zde i stovky žen a některé jsou po šichtě podobně umouněné jako horníci.

Ne snad, že by se ženy objevovaly přímo mezi fárajícími muži. „Hornici“ v současnosti v OKD nenajdete, byť zákon to již jako dříve nezakazuje. Za podpory Evropské komise si ženy tuto možnost v rámci rovnocenného postavení prosadily. Šlo ale spíše o princip než o praktické využití. Ženy totiž o klasickou havířinu zájem neprojevují.

Nicméně těžké práce v OKD se nebojí. „Patnáct let jsem strávila na třídírnách uhlí s lopatou v ruce. Byla to těžká práce. Když jsem přišla domů, bylo to často jako v té reklamě. Viděla jsem postel a okamžitě jsem se do ní zabořila. Teď již několik let pracuji v jiné pozici,“ říká žena, která si nepřeje být jmenována.

Ženy jsou trpělivější, vytrvalejší a pečlivější

I přes rozvoj automatizace jsou na závodě úpraven uhlí často potřeba i lidské ruce. „Může se stát, že na páse, po kterém jede uhlí, jsou velké kusy. Někdy se stane, že je porucha na zásobníku. Občas něco spadne, přepadne, a to je pak třeba ručně odházet lopatou,“ vysvětluje dále pracovnice a podotýká, že ženy tak jsou po směně zašpiněné podobně jako horníci, kteří vyfárali. „A navíc z toho pořádně bolely ruce,“ vzpomíná žena.

Ředitel Závodu úpraven OKD Roman Piech si přínos žen pro kolektiv pochvaluje. Na tamním závodě jich je 172 z celkových 720 zaměstnanců. A nenajdete je pouze v dělnických funkcích. Řada jich pracuje na takzvaném velíně. „Zde musí činit důležitá rozhodnutí. Kdyby chybovaly, mohou z toho být velké škody,“ podotýká Piech.

V OKD pracuje více než pět stovek žen.

Podle Piecha navíc ženy oplývají vlastnostmi, které mužům chybí. „Jsou trpělivější, pečlivější, vytrvalejší,“ vyjmenovává ty podstatné pro chod závodu.

Ví dobře, o čem mluví. Závod úpraven vede sice teprve od počátku letošního roku, ale předtím působil jako vedoucí odboru řízení jakosti, který na ženách vyloženě stojí. „Tam je z celkového počtu 69 lidí dokonce hned 65 žen,“ říká Piech s tím, že zde zaměstnankyně firmy pracují buď jako vzorkařky, které odebírají vzorky uhlí, nebo laborantky, jež vyhodnocují vlastnosti těchto vzorků.

Nepřetržitý provoz? Nevadí

Ženy si podle ředitele závodu nestěžují ani na nepřetržitý provoz, kdy se na směny pracuje i o víkendech. „Naopak jim tento režim vyhovuje. Často jsem zaznamenal, že když měly možnost dělat na jiné pozici, zhruba stejně zaplacené, s tím, že by zde byly od pondělí do pátku a měly volné víkendy, ale musely by chodit na časnější hodinu, odmítly ji,“ dodává šéf závodu.

Celkem v OKD v současnosti pracuje 550 žen z celkového počtu 8 700 vlastních zaměstnanců. Kromě zmíněných třídiček či laborantek to jsou pracovnice ve skladech, degazačních stanicích, řidičky, elektrikářky i zámečnice.

Řada žen pracuje také v administrativě. Od managementu přes pozice na obchodním, finančním nebo personálním oddělení po pozice specialistek v různých odborných činnostech. „Z celkového počtu žen jich zhruba pětina pracuje v technicko-hospodářských pozicích a zbylých osmdesát procent v různých dělnických profesích,“ doplnil mluvčí společnosti Ivo Čelechovský a doplnil, že ženy jsou odjakživa nedílnou součástí fungování firmy.