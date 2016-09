Opava ukončila smlouvu s developerem, město zaplatí přes 28 milionů

Pro jedny vytoužený konec neoblíbeného projektu, pro druhé až příliš smířlivý postoj města k developerovi. Opavští zastupitelé rozhodovali o tom, zda se v památkové zóně, v sousedství Horního náměstí v centru města, bude stavět obchodní centrum.

K navrhovanému odstoupení od smlouvy stačilo dvacet hlasů, návrh vedení města ale nakonec podpořilo čtyřiadvacet zastupitelů. Tři byli proti, čtyři se hlasování zdrželi a pět jich nehlasovalo vůbec. Záměr tedy nakonec prošel poměrně jednoznačně, projednávání však rozhodně klidné nebylo.

Tak vypadal poslední návrh obchodního centra vedle Horního náměstí,vlevo dole budova opavského magistrátu Hláska

Primátor Radim Křupala (ČSSD) nejprve upozornil, že se městu podařilo snížit cenu, kterou pražská firma Crestyl žádala za odstoupení od smlouvy a zrušení plánů na obchodní centrum. Z původních takřka 30 milionů korun klesla výsledná suma na 28,5 milionu.

„Vyúčtování firmy posoudili právníci i auditor, který kontroluje městské účty. V sídle firmy zjistil, že některé požadavky jsou duplicitní a u několika faktur nebylo možné prokázat, že se týkají opavského projektu,“ vysvětlil primátor.

Zároveň poukázal, že Crestyl si účtoval pouze přímé náklady, například projektové práce či právní služby. „Neúčtoval mzdy nebo cesťáky, to by podle vyjádření investora zvedlo sumu o deset až dvanáct milionů.“

V konečné částce jsou zahrnuty i zálohy za demolici výškové budovy ministerstva zemědělství, čistá suma za odstupné tak činí 22,6 milionu korun.

Opozice: Kdo postaví například podzemní garáže?

I to se však některým opozičním zastupitelům zdálo mnoho. „Město sanuje soukromého investora a řeší jeho problémy s nepodařeným projektem, což je nepřijatelné,“ shodli se zastupitelé za ODS Ondřej Veselý a Jan Zelinka.

Upozornili, že město mělo s investorem dále vyjednávat o projektu, případně si vynutit změnu. „Pokud vím, tak investor nabízel například i podzemní garáže, které Opava v centru potřebuje,“ argumentoval Veselý a zároveň dodal, že se obává také toho, že nyní zanedbaná asi hektarová plocha zůstane mnoho let prázdná, protože město nebude mít na potřebné investice.

Primátor připomněl, že Crestyl dával i nyní najevo přání v projektu pokračovat, ale nechtěl se stavět proti vůli občanů. Křupala dokonce uvedl, že i jemu se myšlenka zástavby vedle Horního náměstí příliš nezamlouvala. „Většina občanů si nepřeje pokračování projektu, a kdyby investor chtěl, mohl žádat například i předpokládaný ušlý zisk. A není jisté, jak by pře u soudu dopadla,“ varoval.

Na protest proti pokračování projektu totiž vznikla i petice, již podepsaly přes tři tisíce občanů.

Trestní oznámení na pisatele anonymu

Zastupitelka a bývalá náměstkyně primátora Simona Bierhausová (nezávislá) sdělila, že den před jednáním dostala anonym, který v souvislosti s Crestylem haní vedení města a primátora viní z korupčního jednání. „Podala jsem trestní oznámení na neznámého pachatele, který anonym psal,“ řekla Bierhausová a navrhla odročení bodu, což u většiny zastupitelů neprošlo.

Primátor Opavy pak jakékoliv nezákonné jednání odmítl. „Také zvažuji podání trestního oznámení,“ reagoval.

Neúspěšný byl rovněž návrh některých zastupitelů na podání trestního oznámení na vedení města z roku 2005, jež záměr na obchodní centrum předložilo a prosadilo.

Crestyl: Nechceme jít proti vůli Opavanů

Firma Crestyl se k rozhodnutí opavských zastupitelů zatím nechce konkrétně vyjadřovat. „Na jednání zastupitelstva jsme nebyli přítomni, čekáme tak na oficiální zprávu od orgánů města. Teprve poté bude možné rozhodnutí z naší strany více komentovat,“ sdělil mluvčí firmy Ondřej Micka a dodal, že projekt respektoval historii místa a byl by pro město přínosem. „Nechceme však za každou cenu jít proti vůli Opavanů a rozhodnutí zastupitelstva proto budeme respektovat.“

Právě to, že na rozhodujícím jednání zástupce Crestylu scházel, opoziční zastupitelé také kritizovali. „Crestyl řekl jednoznačně své možnosti už dříve. Účast zástupce by tedy asi nebyla plodná, protože by se jistě objevily dotazy na historii, kdo za co může, které vedení co požadovalo, přičemž bychom se se dočkali nejspíše diplomatických odpovědí,“ vysvětlil primátor, který chce využít první finance na základní zvelebení místa už příští rok.

„Vidím v rámci vypořádání s Crestylem úsporu něco přes milion korun, takže tyto peníze pravděpodobně využijeme na nějaké přípravné práce,“ uzavřel.