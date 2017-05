Opavsku přibudou kilometry stezek pro cyklisty či bruslaře

16:55 , aktualizováno 16:55

Na kole i na bruslích se lidé už ke konci letošního roku dostanou k větrnému mlýnu v Cholticích i z Opavy do Otic. Připravuje se také stavba cyklotrasy od zámku k zámku, z Litultovic do Dolních Životic. Poprvé dělníci kopnou do země v létě, do listopadu bude hotovo.