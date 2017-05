Oprava Českobratrské ulice v Ostravě omezí auta i MHD. Potrvá přes půl roku

„Oprava začne 13. května a naplánována je až do 3. ledna 2018. Ale budeme se snažit předání hotové stavby urychlit. Předpokládám, že hlavní práce na silnici by mohly být hotové do konce října,“ říká investiční náměstek ostravského primátora Břetislav Riger.



Českobratrská ulice vede stejně jako Nádražní centrem města a patří k hlavním tepnám – spojuje Moravskou a Slezskou Ostravu. Stavební firmy budou kopat stejně hluboko jako na Nádražní, protože je nezbytné opravit veškeré potrubí. Celá akce si proto také vyžádá uzávěry pro individuální dopravu a výluky městské hromadné dopravy.

„Rekonstrukce je nutná, hlavně kvůli stáří plynového potrubí. Ale koordinace prací všech firem a získání povolení bylo tak složité, že přípravy trvaly přes deset let. Začaly ještě dříve než přípravy na opravu Nádražní ulice. Ta ale dostala přednost kvůli havarijnímu stavu inženýrských sítí a možnosti čerpat dotace. Tuto silnici opravíme za 33,5 milionu jen z vlastních zdrojů a oprava potrvá na rozdíl od Nádražní jen jeden rok,“ uvedl Riger.

Řidiči osobáků místem od půlky května neprojedou

Pro řidiče osobních i nákladních aut to znamená, že následujících šest měsíců nebudou moci projet Českobratrskou ulicí v úseku mezi Nádražní a Sokolskou. Uzávěra začne platit od prvního dne prací, od soboty 13. května. Týž den a v neděli tam neprojedou ani trolejbusy.

Od pondělí 15. května budou trolejbusy jezdit po Českobratrské ulici kyvadlově, tedy oba směry v jednom pruhu. Ale jen do konce června, pak začne dlouhá výluka.

„Na celé dva měsíce letních prázdnin je naplánovaná výluka trolejbusů. Místo nich budou jezdit náhradní autobusy. Ve směru na Slezskou Ostravu projedou uzavřeným úsekem Českobratrské ulice, ale v druhém směru pojedou oklikou přes ulici 30. dubna,“ vysvětluje Riger.

Součástí stavby je totiž i oprava trakčních kabelů a zastávek u Husova sadu pro trolejbusy. Ty ale budou po dobu opravy zrušeny.