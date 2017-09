Havířovské nádraží v bruselském stylu čeká za dva roky stamilionová oprava

Opravy v číslech Větších oprav se do pěti let dočká čtyřicet nádraží, u dalších se počítá s menšími úpravami.

Příští rok začne hned šest investičních akcí, a to ve stanicích Ostrava hlavní nádraží (16 milionů), Bohumín (15 milionů), Valšov (10 milionů), Frenštát pod Radhoštěm (8 milionů), Jistebník (4,5 milionu) a Kravaře (4 miliony).

Mezi největší akce patří kompletní rekonstrukce výpravních budov a blízkého okolí nádraží Havířov (94 milionů), Ostrava-Vítkovice (64 milionů) a Opava západ (36 milionů).