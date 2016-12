Ostravské atrakce trhají návštěvní rekordy

„Loni navštívilo areály 1,121 milionu lidí, což byl rekord. Letos už jsme to číslo překonali. Očekáváme nový rekord přes 1,3 milionu lidí,“ říká šéf obou areálů Petr Koudela.

A věří, že návštěvnost dál poroste, přestože neslibuje otevření žádné nové velké stavby.

„Základní infrastrukturu Dolních Vítkovic jsme po deseti letech příprav a budování dokončili loni. Budeme ji ale dál rozvíjet. To znamená, že areál stále upravujeme a volné prostory dáváme k dispozici zájemcům. Záleží na nich, s jakými projekty přijdou. Například začátkem příštího roku otevře město společně s VŠB-TU Ostrava v Dole Hlubina Řemeslný inkubátor. Provozovat ho bude nový spolek,“ líčí Petr Koudela.

Novým lákadlem by se podle něj měla stát i společnost Kofola. Ta chce do bývalých hornických šaten přestěhovat sídlo a otevřít tam také svou expozici. Rekonstrukci šaten projektuje architekt Josef Pleskot.

O další nevyužitý objekt mají zájem designéři, kteří tam chtějí otevřít tvůrčí ateliér. Jejich projekt Leemon Creative Emotions má podporovat mladé talenty v oblasti designu i aktivačního marketingu.

Změny zažívá také Landek Park. Nového nájemce má tamní restaurace Bistro Open a nový je i provozovatel sportovních aktivit.

Ostravskou zoo letos navštívilo skoro půl milionu lidí

Druhé místo mezi nejvyhledávanějšími atrakcemi regionu patří jako obvykle Zoologické zahradě Ostrava. I tu už letos navštívilo více lidí než loňských 490 tisíc lidí.

Návštěvnost vybraných ostravských lákadel Dolní oblast Vítkovice

loni 1,121 milionu lidí

letošní odhad přes 1, 3 milionu Zoologická zahrada

loni 490 tisíc

letošní odhad 500 tisíc Trojhalí Karolina

loni 160 tisíc

letošní odhad 180 tisíc

„Chybí nám asi dva tisíce návštěvníků do půl milionu. Doufáme, že lidé k nám budou stejně jako loni chodit v hojném počtu i o svátcích a podaří se tak podruhé v historii překonat půlmilionovou hranici,“ říká mluvčí zoo Šárka Nováková.

Zahrada neponechává nic náhodě. Otevřená je celý rok včetně Štědrého dne, silvestra i Nového roku. A slibuje speciální program.

Na Štědrý den měly děti do 15 let tradičně vstup do zoo zadarmo. Připravené bylo i mimořádné štědrodenní komentované krmení žralůčků a slonů. Návštěvníci mohli v tento den nadělit ptákům žijícím volně v areálu zoo (sýkory, vrabci, brhlíci či kosi). Do několika krmítek, jež jsou po zoo rozmístěná, mohli lidé sypat přinesená semínka, případně dát lůj či lojové koule, přiblížila Nováková.

Ani zoo nepostavila letos – na rozdíl od předešlých let – žádnou novou velkou expozici. A velkou investici nechystá ani příští rok. Novým lákadlem by se však mohlo stát další slůně, v pořadí už třetí, které by měla přivést na svět slonice Vishesh v létě. Její první dvě mláďata uhynula.

Loni se mezi klasické turistické cíle vklínilo Trojhalí Karolina

K tradičním turistickým cílům patří rovněž ostravské výstaviště Černá louka, kam ročně zavítá kolem 340 tisíc lidí, a Slezskoostravský hrad s návštěvností okolo 140 tisíc lidí.

Mezi ně se ale loni poprvé vklínilo ostravské Trojhalí Karolina. „Loni se u nás vystřídalo 160 tisíc lidí a letos jich bude na 180 tisíc. Příští rok pokoříme hranici 200 tisíc,“ říká šéf Trojhalí Petr Šnejdar.

Věří, že jeho tým ví, jak toho docílit. „Zopakujeme úspěšné akce, na které přišlo za víkend až pět tisíc lidí, třeba Venkovské Trojhalí. Třetí víkend v září opět proměníme náš areál ve vesnici s hospodářskými zvířaty, zemědělskou technikou a originální zábavou pro celé rodiny. Chystáme i nové akce. Například v květnu plánujeme Kompot, velkou přehlídku ostravské kultury a šikovnosti.“