Ostrava hostí mistrovství Evropy v krasobruslení, dorazí i legendy

Vždy po skončení denního programu posílí Dopravní podnik Ostrava tramvajovou dopravu několika vloženými posilovými spoji, během dne budou navíc vybrané spoje tramvajových linek č. 3 a 11 posíleny kapacitně.

Od středy 25. do neděle 29. ledna vždy na konci denního programu evropského šampionátu v Ostravě budou vypraveny tři tramvajové posilové spoje, dva pojedou ze zastávky SPORT ARÉNA na Ruské, jeden z nich do Poruby a druhý do Výškovic. Další spoj pojede ze zastávky SPORT ARÉNA na ulici Závodní směrem na Dubinu. V pátek 27., v sobotu 28. a v neděli 29. ledna pojede navíc ještě posilový spoj na Hlavní nádraží, a to ze zastávky SPORT ARÉNA na ulici Závodní.