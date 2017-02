Ostrava zvažuje, jak uctít Němce zabité v lágru. Jejich těla leží v parku

Hodně to připomínalo nacistické lágry. A počínání dozorců si v ničem nezadalo se řáděním gestapáků. O internačním táboru Hanke v Nádražní ulici se ale nesmělo celá desetiletí mluvit.

Až v 90. letech ostravští historikové Mečislav Borák a Tomáš Staněk odhalili, jaké se v táboře založeném hned po válce kvůli shromáždění Němců před odsunem děly zrůdnosti. Znásilňování, mučení, týrání, popravy bez soudů – to vše bylo takřka na denním pořádku. Zabito bylo 231 lidí.

Tábor Hanke Hned po skončení 2. světové války založený internační tábor v budově a skladech německé firmy Hanke v Nádražní ulici v Ostravě. Lágr měl sloužit ke shromažďování německého obyvatelstva před odsunem, jenže v něm panovaly hrůzné poměry. Zvláště velitel Emil Martínek a bývalý člen SS Heinrich Gloss měli sadistické sklony. V táboře bylo zavražděno 231 lidí. Od roku 2015 je díky Okrašlovacímu spolku na místě někdejšího tábora informační tabulka. Podrobněji o táboru a co se v něm dělo ZDE

Krutosti byly až přespříliš i pro tehdejší režim, který se pustil do vyšetřování. Tresty? Vyloučení z KSČ.

Až v posledních letech se hovoří o nutnosti alespoň symbolicky „zahojit“ toto bolavé místo historie Ostravy. Budovy tehdejšího lágru už nestojí. Předloni Okrašlovací spolek umístil na objekt naproti Dolu Jindřich, kde tábor stával, informační tabulku.

Obvod chystá zásadní přeměnu parku

A teď se stále častěji hovoří o tom, že by pamětní deska, případně menší památník měl být nejen na místě bývalého lágru, ale také tam, kde spočinula těla obětí poválečného řádění, tedy v části parku Milady Horákové naproti krajskému úřadu, kde před sedmdesáti lety býval i městský a židovský hřbitov.

„Inicioval jsem na magistrátu pracovní skupinu, jež se událostmi, na které sice nemůžeme být pyšní, ale musíme si je připomínat, bude zabývat,“ uvedl na středeční besedě v centru Pant ostravský zastupitel a herec Vladimír Polák.

Režisér Radovan Lipus konstatoval, že by se mělo brzy ujasnit, jestli umístit pamětní desku jen u Nádražní ulice, nebo také v parku. „Důležitá bude i podoba pietní připomínky,“ poznamenal Lipus.

Místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Dalibor Mouka zmínil, že o magistrátní pracovní skupině sice slyší poprvé, ale že obvod připravuje projekt rozsáhlé přeměny parku Milady Horákové.

Pohled na Ostravu někdy ve 30. letech minulého století, část areálu německé firmy Hanke vpravo dole.

„Budou tam prostory pro oddych, volný čas, stánek s občerstvením, velké dětské hřiště. A počítáme také s tím, že připomeneme minulost tohoto místa. Nechtěl bych tam však nic, co by veřejnost polarizovalo,“ vyjádřil obavy. „Měl by to být památník smíření.“

Ostravský publicista Ivan Motýl s obecným vyzněním památníku nesouhlasí. Naopak je přesvědčený, že by neměla chybět všechna jména obětí tábora Hanke. „Obávám se, že jinak ten památník nebude správně pochopen,“ vysvětlil.

Tábor Hanke byl krutostmi mimořádný

Historička Nina Pavelčíková z Ostravské univerzity připomněla, že na Ostravsku bylo podobných poválečných internačních táborů více než dvacet. „Ale Hanke byl mimořádný v tom, co za hrozné věci se tam děly a že se podařilo zjistit jména obětí.“

Mezi návštěvníky besedy se objevily obavy, aby se na památníku neobjevilo jméno nějakého válečného zločince, případně jak památník budou vnímat váleční pamětníci.

„Ptal jsem se hereckého kolegy Luďka Eliáše, který prošel několika nacistickými koncentráky. On by měl plné právo protestovat. Odpověděl mi, že zločin by neměl být napravován dalším zločinem a že připomenutí poválečných událostí mu nevadí,“ reagoval Polák.