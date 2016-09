Ostravě budou chybět miliony z hazardu. Chce je vybrat od lidí

Nic z toho nenadchne ani obyvatele Ostravy, kteří tak zřejmě doplatí na vyhlášku zakazující hazard. Ta začne platit ve městě už od ledna.

„Zatím plyne do rozpočtu města asi 260 milionů korun ročně z loterií a hazardních her. Příští rok ale Ostrava přijde o 80 milionů a v dalším období s postupným rušením licencí na provoz výherních hracích přístrojů až o 220 milionů. Odbor financí a rozpočtu proto navrhl, jak tento výpadek pokrýt. Názory na to se ale různí,“ říká náměstek primátora Zbyněk Pražák (KDU-ČSL).

Daň z nemovitosti i snížení dotací neziskovým organizacím

Část radních města chce, aby se příští rok zvedla obyvatelům i podnikatelům daň z nemovitosti, přesněji její koeficient na dvojnásobek, a naopak aby se plošně snížily dotace neziskovým organizacím o deset procent. Ne všichni radní souhlasí.

„Zvýšení daně podporuje většina obvodů, s výjimkou Michálkovic. Respektoval jsem to a hlasoval pro. Naopak proti jsem hlasoval u plošného krácení dotací pro neziskovky. Způsobilo by to velké potíže především poskytovatelům sociálních služeb, ale dotklo by se to i sportovních, kulturních a volnočasových aktivit,“ nastínil Pražák.

„O návrzích budou příští týden jednat zastupitelé. Věřím, že o všem povedeme seriózní diskusi,“ dodal.

Diskutovat se chystá řada zastupitelů včetně naštvaného starosty Michálkovic Martina Jurošky (KSČM).

„Plošný zákaz hazardu ve městě vítám, ale je třeba se na výpadek příjmů připravit rozumně, a ne zvýšit daně, aniž by za to lidé dostali něco navíc,“ říká Juroška.

„Město počítá s tím, že když obvody vyberou víc peněz na daních, nedostanou už neúčelové investiční dotace. Pro polovinu obvodů je to nevýhodné,“ tvrdí Juroška, který zastupitelům předloží své návrhy.