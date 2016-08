Ostravské stopy: Ostrava je undergroundové a svěží město, chválí Batulková

„Jezdíváme sem s divadlem, ale Ostravu moc neznám. Nejvíce jsem ji poznala loni. Zdála se mi strašně smutná, například náměstí, kde bylo úplně mrtvo. Letos jsem ale překvapena, jak to tady žije. Včera jsme seděli v jenom baru u hradu a bylo to fajn, pak jsme šli do Lesa. Je vidět, že se to tady rozjíždí... Možná,“ usmívá se herečka.

Dana Batulková Dana Batulková s dcerou Marianou Narodila se v roce 1958 v Praze.

V prosinci roku 2008 vyhrála třetí řadu televizní taneční soutěže České televize StarDance .

. Dlouhodobě patří k jistotám souboru Městských divadel pražských .

. Od 80. let se objevuje ve filmu a v televizi, například ve filmech Vrať se do hrobu, Děvčátko či Nezvěstný .

. Popularitu jí přinesly především seriály Redakce a Comeback .

. V roce 2009 získala cenu TýTý v kategorii Objev roku .

. Je bývalou manželkou herce Davida Prachaře, matkou herce Jakuba Prachaře a herečky Mariany Prachařové.

Ostravu samozřejmě navštívila také v minulosti a nevynechala ani Stodolní ulici. „Byla jsem zvědavá a podařilo se mi ji navštívit během jednoho zájezdu. Jenom jsme ji tehdy ale prošli. Samozřejmě ve dne je to tam nehezké. Ale to je jako když přijedete do Prátru - ve dne je to odpudivé, ale večer je to už nesrovnatelně zajímavější. V současnosti mi ale kolegové říkali, že už je to jiné a Stodolní tolik netáhne,“ dodává.

Na ostravské kolegy nedá dopustit

Dana Batulková měla přitom v Ostravě původně získat angažmá v Divadle Petra Bezruče. „V roce 1981, v době ukončení školy, jsem měla jít k Bezručům. Profesor Nedbal, který tady kdysi působil, mi říkal, že v Ostravě je to úplně skvělé a báječné. Bydlel tady někde ve vysoké věži, konkrétně ale nevím kde. Byla jsem ovšem zamilovaná v Praze a nakonec jsem šla do angažmá do bližšího Kladna,“ vysvětluje Batulková. Už během studií se ovšem seznámila s budoucí ikonou ostravské divadelní scény Janem Fišarem, ale i s dalšími zajímavými tvůrci spjatými s Ostravou.

„Honza Fišar, ten byl výš, když jsem nastoupila do prváku, on byl ve čtvrťáku. Pak si pamatuju na Tomáše Jirmana, vím, že tady byla Jitka Smutná, která často vzpomíná na Ostravu a na Honzu Kačera. Pak je tady Peter Gábor, toho znám ještě z divadla na Kladně a režírovával v Městských divadlech pražských,“ vzpomíná Dana Batulková.

Práci na Hamletovi musela odmítnout

Dolní oblast Vítkovice nebo festival Colours of Ostrava zatím sice nenavštívila, ale o obojím slyšela samou chválu a ráda by se tam někdy zašla podívat. Letos však poznala aspoň ostravský klub Cooltour, kde hrála v představení Ženy. Zdejší produkční společnost ji navíc chtěla angažovat do ostravského Hamleta. „Nabízeli mi roli Gertrudy, jenže já právě točila seriál, který se natáčel dvoufázově. Neměla jsem proto žádný volný den a je zřejmé, že bych celý červenec musela trávit v Ostravě. Dost mě to ale mrzelo,“ vysvětluje.

Shakespearovské slavnosti pro Danu Batulkovou podle jejích slov znamenají velmi intenzivní zápřah. „Loni jsem absolvovala během prázdnin přes čtyřicet představení. Člověk si to musí dobře rozmyslet. Mám strašně ráda Shakespeara, proto mě ta Gertruda tolik mrzela. Jako mladá jsem k němu neměla až takový vztah, ale teď na něj nedám dopustit.“

Ostravské divadlo má v Praze dobrý zvuk

Na Ostravě herečka oceňuje bezvadné publikum. „Loni jsme si ho užili. Dobře se nám tady hraje, je tady bezvadná atmosféra a skvělé prostředí. Dříve bylo s Ostravou spjato uhlí a vysoké pece či problémy s ovzduším, dnes je to Colours of Ostrava a Shakespearovské slavnosti, což je dobře,“ popisuje.

„Navíc ostravské divadlo má v Praze strašně dobrý zvuk. Ostrava je dnes undergroundové, mladé a svěží město. Neznám tady běžný život, ale vezměte si jen místní hrad, v jehož okolí jsme dnes viděli koupající se lidi. Navíc Beskydy jsou tak blízko...“ oceňuje Dana Batulková s tím, že ostravský hrad může jen těžko konkurovat jiným místům, kde herci hrají.

Velkým kladem jsou však podle ní diváci. „Pražský hrad je mimo veškerou kategorii. Je to tam slavnostní už jenom tím, když tam jdu. V Praze jsou ale horší diváci. S čímkoliv však jedeme mimo Prahu, je to pro nás svátek, diváci jsou vděční a vstřícnější.“