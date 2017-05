Ostravské stopy: Ostrava je vůči hercům velice přívětivá, říká Langmajer

Herec se však na Ostravsko nevydal poprvé a za posledních dvacet let Moravskoslezský kraj poznal dobře díky častému hostování s nejrůznějšími divadelními soubory, účastí na Shakespearovských slavnostech nebo při natáčení televizního filmu s kriminální zápletkou Ženy, které nenávidí muže.

„V Ostravě jsem za poslední dvě dekády hrál poměrně často na kočovných štacích. Pravidelně to byla Poruba nebo Havířov. A nejspíše v říjnu, když budeme opět točit Lajnu, budu určitě v Havířově hrát s Divadlem pod Palmovkou. Vždycky tam máme plno – a hlavně pokaždé přišli výborní diváci. Na lidech je vždy vidět, jak jsou rádi, že jsme přijeli. Navíc jsme tady natáčeli s Robertem Sedláčkem kriminální příběh. Mám také na Ostravsku moc dobré kamarády, a proto vždy vítám, když přijedu hrát a můžu se s nimi setkat,“ popisuje herec, který si v rámci své nové „hokejové“ role nechal dokonce obarvit vlasy na černo.

Jiří Langmajer Divadelní, filmový a televizní herec. Narodil se 3. června 1966 v Plzni.

v Plzni. Do povědomí diváků výrazněji vstoupil už během studií na konzervatoři coby učeň Slamák v televizním seriálu Třetí patro (1985). O dva roky později následoval film Proč? a poté hlavní role v komedii Copak je to za vojáka (1987).

(1985). O dva roky později následoval film a poté hlavní role v komedii (1987). Mezi jeho domovské scény patřilo například Divadlo pod Palmovkou , kde ztvárnil řadu výrazných titulních rolí, nebo Divadlo na Vinohradech . V roce 1999 získal Cenu Thálie pro umělce do 33 let. Od roku 2005 je na volné noze a patří k nejobsazovanějším hercům.

, kde ztvárnil řadu výrazných titulních rolí, nebo . V roce 1999 získal Cenu Thálie pro umělce do 33 let. Od roku 2005 je na volné noze a patří k nejobsazovanějším hercům. Na Ostravsku pravidelně hostuje s divadelními soubory a také zde natáčel filmy nebo televizní seriály.

Pro seriál Lajna má být typická i nadsázka a podle produkce bude rovněž důležité metaforické spojení hokeje s horníky. Jiří Langmajer říká, že tímto pojítkem má být i helma, která je nezbytná nejen v dole, ale také při hře na ledové ploše.

I díky tomuto natáčení tak Jiří Langmajer poznává na Ostravsku pozoruhodná místa, na která by se jinak nikdy nepodíval. V Ostravě mu to umožnila především práce pro televizi.



„Navštívíte místa, kam byste se jinak nikdy nedostali, to se mi na tom líbí a baví mě se takto převtělovat. Ostrava je pro mě jako pro herce místem, kde sídlí studio České televize, pro které jsem odvedl dost práce. Naposledy to bylo právě na kriminálce Roberta Sedláčka. Díky tomuto projektu jsem například zjistil, že ve středu Ostravy byla nějaká chemička, kde se nic neděje a jenom to tam zvláštně tleje,“ popisuje Langmajer.

Kvůli ostravské štaci ho málem vyloučili z konzervatoře

Natáčení v ostravských lokacích přineslo také napínavé okamžiky. „Někdy jsem z toho byl naprosto otřesen. Zároveň jsem se však dostal do míst, která se pak objevila jako součást zpravodajské kauzy v televizi. Bylo to romské ghetto Přednádraží, kde jsme taky točili. Byla to soda,“ poznamenává.

Dodává, že v Ostravě se často mísí negativní a pozitivní zážitky. „Poznal jsem z Ostravy i tyto nelibé kouty, na druhou stranu jsem si zahrál na fantasticky vypadajících Shakespearovských slavnostech na Slezskoostravském hradě. Když je potřeba zapařit, tak kam jinam než do Ostravy na Stodolní? Ostrava je vůči nám hercům, aspoň já ji tak vnímám, velice přívětivá,“ shrnuje svou dosavadní zkušenost.

Vzhledem ke svému věku pak Jiří Langmajer Ostravu poznal rovněž v období totality. „Je to už ale tak dávno. Jediné, co si momentálně vybavím, je, že jsem před mnoha a mnoha lety hrával v divadle Františka Ringo Čecha. Bylo to s Michalem Suchánkem ještě v době, když jsme studovali na konzervatoři. Pamatuji si, že když jsme v té době jeli do Ostravy, tak na Ringa chodily spousty lidí a hráli jsme dokonce i dvě představení – odpolední a večerní. Někdo nás ale udal ve škole a já vím, že jsme kvůli tomu museli přerušit turné a Franta nás vezl do Prahy. Z konzervatoře nás kvůli tomu, že jsme jeli do Ostravy hrát divadlo, chtěli málem vyrazit.“

Díky natáčení poznal řadu krásných míst

Pro Jiřího Langmajera Ostrava představuje také líheň talentů a zdejší herci podle něj patří k republikové špičce. „S jedním z nich, s fenomenálním Norbertem Lichým, právě spolupracujeme na seriálu Lajna. Vážím si všech zdejších herců a vím, že tady dělají dobré divadlo,“ poznamenává v přestávce natáčení seriálu na havířovském stadionu a dodává: „Dnes je to tak, že budu z Havířova znát především stadion, kde se odehrává děj příběhu. V minulosti jsem se ale díky jiným projektům podíval do krásných míst, jako je třeba nedaleká přehrada Žermanice. Dnes už se to tak často nestává a čeká mě naopak především intenzivní práce,“ konstatuje téměř posmutněle.

Představitel hlavní postavy Jiří Langmajer a producent seriálu Daniel Strejc na tiskové konferenci k seriálu Lajna.

K místům, která v minulosti na Ostravsku navštívil, patří také Dolní oblasti Vítkovice. Při prohlídce ho provázel podnikatel Jan Světlík a nevynechali ani klub Jarka Nohavici. „Jelikož se znám s panem majitelem a jeho ženou, i díky tomu, že jsem měl nějakou práci v Gongu, mě provedli těmi nejpěknějšími místy. Ukázali mi divadýlko, kde právě Jarek dohrával jedno ze svých představení. Bylo to moc pěkné, protože pro mě to byla ‚super VIP návštěva‘,“ nadšeně vzpomíná.

A jaká jsou jeho další oblíbená místa? „Kromě Stodolní, kde jsem nejen popíjel, ale i pracoval, znám Ostravu především z divadel, kdy nás vždy vysadí z autobusu před kulturákem. Vnímám ji více jako celek než podle jednotlivých lokalit. Jedním z míst, která jsem poznal, tak je už zmiňovaný Slezskoostravský hrad, kde jsem hrával v inscenaci Král Lear či Richard III. V Learovi jsem se potkal s hereckou legendou – Janem Kačerem, který v Ostravě začínal. Není sám, takových je přece spousta. Jak říkám, Ostrava je v tomto směru líheň,“ dodává na závěr herec.