Ostravské stopy: Z Ostravy se stává poklidné město, říká režisér Oplustil

Gustav Oplustil Narodil se 2. srpna 1926 v Hranicích.

v Hranicích. Koncem války se vyučil lazebníkem, ale už dříve, v roce 1942, začal spolupracovat s Beskydským divadlem , do kterého po složení hereckých zkoušek šel jako herec.

, do kterého po složení hereckých zkoušek šel jako herec. V roce 1963 nastoupil do Československé televize do redakce zábavních pořadů a je autorem série o věčném záletníkovi Alfonsi Karáskovi, Diskotéky pro starší a pokročilé a mnoha dalších zábavních pořadů.

do redakce zábavních pořadů a je autorem série a mnoha dalších zábavních pořadů. Objevil se ve filmech Jiřího Krejčíka Svatba jako řemen nebo Pension pro svobodné pány a hrál také ve Skřiváncích na niti režiséra Jiřího Menzela.

a hrál také ve režiséra Jiřího Menzela. S ostravskou televizí pracuje soustavně od 60. let a v poslední době spolupracuje také s Těšínským divadlem.