Slíbené parkování zdarma v centru Ostravy se odkládá

Parkování v Ostravě je čím dál větší problém. Zvlášť když se řidiči snaží odstavit auto zadarmo. Některými cloumají tak silné emoce, že to musí řešit policie.

Například v polovině ledna soupeřili o jedno volné místo dva muži ve věku 44 a 55 let. Hádali se, pak starší najížděl autem na mladšího, nabral ho na kapotu a jel s ním několik metrů. Nakonec ho zbil. „Útočníka stíháme pro přečin výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Policie se zabývá i trestním oznámením, které začátkem ledna podal Ladislav Kachel, zakladatel a předseda nového sdružení Ostražitý Ostravák.

„Vadí mi, že v centru Ostravy, kde podnikám, je stále větší problém s parkováním, což odrazuje návštěvníky. Jde mi o to, aby Ostrava byla městem pro lidi. Proč by tu parkování nemohlo fungovat jako v Krakově, Olomouci, Brně či jiných velkých městech?“ líčí Kachel.

Kachel: Město prodává parkovacích karet třikrát víc, než je míst

Jeho oznámení zahrnuje několik problémů. Řeší třeba parkovací karty pro rezidenční zóny. „Prodávají jich třikrát víc, než je parkovacích míst. Jak mohou garantovat majitelům karet, že zaparkují? Je to tunel na občany,“ míní muž.

Policii upozornil i na lednové rozhodnutí radních města o parkovišti u muzea. „Nájemné snížili ze 153 tisíc korun měsíčně na směšných deset tisíc s odůvodněním, že tam bude možné parkovat první hodinu bezplatně. Je to nehospodárné a navíc tam zdarma parkovat nelze,“ zlobí se Kachel.

„Zmíněné rozhodnutí jsme zrušili,“ říká radní pro dopravu Lukáš Semerák, který už loni sliboval parkování v centru města zadarmo po dobu jedné až tří hodin. Počítal s tím od prosince, kdy očekával, že se městu vrátí parkoviště pronajatá společnosti Garáže Ostrava. To se ale nestalo.

„Město vypovědělo firmě nájemní smlouvy už v létě. Jenže její zástupci přebírali výpovědi tak, aby předání oddálili. Parkoviště přebíráme postupně, poslední získáme až na konci dubna,“ vysvětluje Semerák.

V prosinci získalo město od Garáží Ostrava jen pozemní stání na Černé louce. Další dvě parkoviště – u městské nemocnice a na náměstí Msgre Šrámka vedle katedrály – převzala radnice Moravské Ostravy a Přívozu definitivně ve středu. Výpověď sice doběhla už na konci roku, ale další měsíc trvalo, než se obvod se společností dohodl na odkupu závor.

„Od středy provozují obě parkoviště naše Technické služby – za podobných podmínek, jaké platily dřív,“ říká mluvčí centrálního obvodu Jana Pondělíčková.

V centru řidiči platí od první minuty

U nemocnice, kde řidiči platí za parkování jen v pracovních dnech od 6 do 18 hodin, ponechal obvod první hodinu bezplatnou. Každá další stojí 15 korun a maximální cena za den je 60 korun. V centru ale řidiči platí každý den od 8 do 22 hodin včetně víkendu od první minuty. První půlhodina stojí 20, každá hodina 40 korun. „Případné parkování zdarma v historickém jádru bude centrálně řešit město,“ podotkla mluvčí.

Semerák chce stále nabízet alespoň hodinu na některých parkovištích v centru města zdarma, ale už to netvrdí s jistotou. „Osobně doufám, že by se to mohlo podařit od září. Ale možná to nepůjde. Když jsem to sliboval, udělal jsem chybu,“ přiznává s tím, že neměl dost informací.

„Je to složité. Záleží na tom, kolik máme parkovacích míst, kolik z nich je předplacených, kolik lidí v jejich okolí bydlí a kde by mohla vzniknout nová stání. Ostravské komunikace nyní mapují situaci v širším centru města, od ulice 1. máje v Mariánských Horách přes Moravskou Ostravu a Přívoz až po Bazaly na Slezské Ostravě. Výsledky budou v dubnu. Pak teprve uvidíme, co je možné a co ne,“ nastínil Semerák.