Architekt: Bílá věž je perlou jatek. Přeji si, aby budila pozitivní emoce

„Čekáme ještě na doručenky ze Slovenska a Irska. Až je dostaneme, začne plynout lhůta 15 dní, ve které se mohou účastníci architektonické soutěže odvolat,“ vysvětlil hlavní architekt města Cyril Vltavský.

Soutěže se zúčastnilo osm architektonických kanceláří. Žádná ani nenaznačila, že by proti vyhlášeným výsledkům chtěla vznést námitky.

„Ale musíme dodržet regule a počkat,“ řekl primátor Tomáš Macura. „Věřím, že do konce června se nám podaří podepsat smlouvu s vítěznou kanceláří Petr Hájek Architekti, která pro nás zpracuje projektovou dokumentaci. Do léta 2018 chceme mít vyřízena všechna povolení i vybranou stavební firmu a na podzim téhož roku začít stavět. Doufám, že do konce roku 2019 bude hotovo,“ dodal Macura.

Všechny návrhy na proměnu bývalého průmyslového areálu v kulturní centrum s galerií moderního umění Plato si mohou zájemci každé odpoledne prohlédnout v bývalém hobbymarketu firmy Bauhaus, která budovu loni prodala i se zchátralou památkou městu.

Úterní vernisáže výstavy, která potrvá dva týdny, se zúčastnila většina soutěžících architektů. Asi 150 návštěvníkům prezentovali své vize vzhledu a funkce jatek i jejich začlenění do struktury města.

Podle ankety se téměř třem čtvrtinám vítězný návrh líbí

Petr Hájek představil svůj návrh se skleněnou bílou věží, která u části Ostravanů budí negativní emoce. Někteří ji vnímají jako „ohavnou krychli“ a srovnávají ji s „Fukušimou“ na Nové Karolině. Starší návštěvnice výstavy se zlobila, že „na jatka posadil unimobuňku“.

Anketa na serveru iDNES, kde hlasovalo 449 lidí, ale ukázala, že téměř třem čtvrtinám se vítězný návrh líbí. O bílé věži napsali, že jim připadá lehká, vzdušná, elegantní.

Petra Hájka to těší. „Bílá věž je jedním ze dvou moderních prvků v našem návrhu. Je to perla jatek,“ tvrdí architekt, který si přeje, aby u Ostravanů budila jen pozitivní emoce. Jeho návrh se líbí řadě místních osobností včetně šéfa galerie Plato Marka Pokorného a památkářů.

Na vernisáži to dosvědčila ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryčková, která si přeje, aby jatka byla už brzy opravená: „Je dobře, že pro jatka se konečně našlo skvělé využití. S řadou soutěžních návrhů by památková péče neměla problém. Patří k nim i ten vítězný. To, že je tam přidaná nová hmota, vůbec nevadí.“