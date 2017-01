Podnikatelem roku v Moravskoslezském kraji je poprvé majitel stavební firmy

Jednapadesátiletý ostravský rodák uspěl v soutěži Podnikatel roku po několika účastech ve finále.



„Je to pro mě obrovské překvapení, vůbec jsem to nečekal. Jsem rád, že se to povedlo, je to hezký dárek k patnáctému výročí naší firmy,“ uvedl oceněný muž bezprostředně po vyhlášení výsledků.

„Tato soutěž je skvělou příležitostí pro firmy prezentovat výsledky své práce. Dát tak veřejnosti vědět, že je v našem regionu dost kreativních podnikatelů s neotřelými vizemi, kteří umějí dát lidem práci,” pochválil si úspěchy místních podnikatelů v soutěži hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.



Republikový vítěz bude znám na konci února

V minulých letech uspěli podnikatelé v celostátní soutěži už několikrát. V roce 2011 to byl majitel společnosti Kofola Janis Samaras, o rok dříve bratři Mariusz, Adam a Valdemar Walachové, spolumajitelé společnosti Walmark, v roce 2006 pak v celostátním klání uspěl majitel společnosti Brano Group Pavel Juříček.



„Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2016 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 28. února 2017 v Praze,“ řekla Lenka Čermáková, PR manažerka společnosti EY. „Nejvíce kandidátů na celostátní titul má letos hlavní město Praha, následují Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.“

Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční na začátku června v Monte Carlu.