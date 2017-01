Výrobce bezlepkové stravy už zvládá i knedlíky a pokukuje po cizině

Když Jaroslav Kotas a jeho žena Martina přemýšleli, v jakém oboru by mohli podnikat, „přistál“ jim záměr v podstatě přímo na stole.

„Na jaře 2013 vyjel syn mé ženy na takové fotbalové turné po západní Evropě a my měli trochu obavy, jak tam bude jíst. Je totiž celiak, musí držet bezlepkovou dietu. A on přijel s tím, že to třeba ve Francii nebo Německu není vůbec žádný problém, nabídka tam byla ve srovnání se zdejší velká. A já v tu chvíli věděl, že to je to, co chci dělat,“ přibližuje Jaroslav Kotas, spolumajitel novojičínské firmy Bezlepík.



„Od toho okamžiku jsme na tom začali pracovat. Firmu jsme rozjeli nejprve jako vedlejší činnost, postupem času jsme se jí museli začít věnovat na plný úvazek,“ dodává Martina Kotasová.

Bezlepík sídlí kousek od náměstí

Po začátcích v pronajaté bývalé restauraci na okraji Nového Jičína se firma přestěhovala do centra města, jen pár metrů od historického náměstí. „Museli jsme se stěhovat, tamní prostory nám už nestačily,“ vysvětluje Jaroslav Kotas.



Ve vedení firmy se manželé Kotasovi neustále doplňují.

„Původně jsme chtěli vyrábět a dodávat suché směsi do domácích pekáren, které by si celiaci kupovali a z nichž by si sami doma pekli chleba. Ale rychle jsme si uvědomili, že by pro ně bylo pohodlnější si ten chleba koupit. A ne jen chleba, ale i zákusky a podobně. A to jsme všechno spojili dohromady. Vymýšleli jsme si vlastní recepty, zkoušeli, co jak funguje. A to pak nabízíme našim zákazníkům,“ dodala jeho žena Martina.

Ve své jídelně a prodejně v Novém Jičíně tak firma nabízí nejen možnost snídaně, svačiny, nebo oběda, ale také několik druhů chleba, zákusky, nebo knedlíky. A také pečené maso, nebo řízky v „klasickém“ trojobalu, samozřejmě bezlepkovém.

Nové firmy shánějí půjčky velmi obtížně

„Třeba klasické houskové knedlíky samozřejmě celiaci nemohou, tak jsme vymýšleli, jak je vyrobit, aniž by v nich byly obilniny obsahující lepek. A troufám si říct, že se nám naše bezlepkové knedlíky,po dlouhém zkoušení a pilování receptu povedly. Nejsou samozřejmě úplně jako houskové, ale jsou hodně podobné,“ vysvětluje muž, který se už delší dobu sám drží bezlepkového stravování.

Firma, jejíž počátky sahají do března 2014, od samého začátku bojovala s problémem, který znají asi všichni začínající podnikatelé v republice. S penězi.

„Na úplném začátku vám banka prostě nepůjčí, každá požaduje minimálně roční historii firmy,“ přibližuje časté trápení začínajících podnikatelů Jaroslav Kotas.



„A když uběhl ten rok, tak nám řekli, že potřebují dvouletou historii,“ přidává se se smíchem jeho žena. „Takže jsme to řešili půjčkami, které jsme si brali jako fyzické osoby a ty peníze jsme dávali do firmy.“

V plánu je expanze do Čech i za hranice

Zákazníky firmy, která své výrobky neprodává jen v Novém Jičíně, ale rozváží je po celé Moravě, nejsou jen celiaci.

„Bezlepkovou dietu musí držet zhruba jeden člověk ze sta, přesné statistiky ale u nás neexistují, podobné mají zatím jen ve Finsku,“ vysvětluje Jaroslav Kotas. „Ale je spousta lidí, kteří si bezlepková jídla kupují bez toho, že by museli, jsou totiž zdravější.“

V současnosti společnost Bezlepík své výrobky rozváží hlavně po Moravě a Slezsku, v plánu je i průnik do Čech. Ale to není konec plánů.



„Chceme na Slovensko a do Polska. A pracujeme na tom, abychom se dostali do Skotska, kde nyní máme nějaké vazby,“ nastínila plány firmy Martina Kotasová.