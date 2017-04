Soud zjišťoval, jaký vliv měl lobbista Dědic na ostravský dopravní podnik

„Nevím. Nevzpomenu si. To neumím vysvětlit,“ odpovídali často ve čtvrtek svědci na konkrétní otázky soudce Igora Krajdla nebo žalobce Víta Koupila.



Soudce se snažil od každého svědka zjistit, zda a jaký vliv měl Dědic na Dopravnímu podniku Ostrava (DPO), případně na jeho zaměstnance. Všichni sice připustili, že Dědice znají a některé věci s ním konzultovali, protože měl přehled, tvrdili však, že podnik ani je samotné nijak neovlivňoval.

„To ani nešlo. Já jsem nepřipravoval veřejné zakázky,“ ujišťoval bývalý ředitel DPO František Kořínek.

Nevím, odpovídali často svědci

Žalobce se snažil dokázat opak. Citoval z předešlých výpovědí, poukázal na odposlechy, e-maily i dokumenty zabavené při domovní prohlídce, které dokazují intenzivní kontakty pracovníků DPO s Dědicem. Ten jim podle obžaloby nabízel pomoc při shánění dotací, ale některé i úkoloval.

Z výpovědí svědků vyplynulo, že ačkoli Dědic neměl s městskou dopravní společností žádnou smlouvu, věděl o ní možná víc než mnozí její manažeři. Od řady lidí totiž dostával zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám, pracovní verze chystaných studií, plány investic i neveřejné materiály z dozorčí rady.

„Proč jste mu je posílala?“ ptal se soudce opakovaně bývalé členky dozorčí rady za ČSSD Evy Petraškové. „Nevím. Fakt to neumím vysvětlit. Asi jsem byla naivní a myslela si, že může pomoci,“ tvrdila.

Bývalý zaměstnanec DPO Tomáš Firla netajil, že se s Dědicem přátelil a konzultoval s ním práci na studii ekologizace dopravy. V podniku mu s tím prý nikdo neuměl nebo neměl čas pomoci.

Soudce od něj chtěl mimo jiné slyšet, zda nevezl za Dědicem i jiné zaměstnance podniku. Firla se zamyslel a řekl, že ne.

Po nástupu do podniku jel za Dědicem

Hned po něm ale líčil bývalý provozní náměstek Miroslav Kuchrýk, jak ho krátce po nástupu do podniku naložil Firla do auta a řekl, že ho s někým seznámí.

„Nevěděl jsem, za kým mě veze. Jeli jsme za panem Dědicem. Dali jsme si čaj a mluvil jsem s ním o tom, co chci v nové funkci dělat,“ popsal Kuchrýk.

Na otázky, proč právě s Dědicem, už ale odpovědět neuměl. „A kdyby vás pan Firla přivezl za mnou, také byste mi o tom tak ochotně vyprávěl?“ ptal se soudce. „Kdybyste byl zajímavý,“ odpověděl mu Kuchrýk.

Po třech měsících v DPO skončil. Řekl, že důvod nezná, ale přiznal, že v době výpovědi se na to šel zeptat právě Dědice. „Naznačil mi, že kopu za jiný tým. Co tím myslel, nevím,“ dodal muž, který se za čas setkal s Dědicem znovu, a to když nabízel své poradenské služby městské nemocnici.

Žalobce má na rozpor mezi popsanou praxí a tvrzením svědků, že Dědic neměl vliv na DPO, jasný názor. „Vysvětlení je prosté. Někteří svědci asi vědí, že kdyby vypovídali pravdivě, tak by se mohli vystavit trestnímu stíhání,“ míní Vít Koupil.

Dodal, že za křivou výpověď či zatajování informací u soudu také hrozí postih. Ale jen, když to policie prokáže, což je velmi obtížné.

„O těchto výpovědích si jistě každý udělá vlastní úsudek. Věřím, že soudní senát je nebude hodnotit jen podle toho, co svědci říkali, ale také podle existujících důkazů. A ty potvrzují, že pan Dědic měl vliv na dopravní podnik. A já bych řekl, že silný,“ trvá na svém žalobce.

U soudu vypovídaly i ženy spolupracující s policií

O den dřív u soudu vypovídaly mimo jiné Lenka Oborná a Hana Kačenová z frýdecko-místecké reklamní agentury Propag-Storm, která podle spisu sloužila Martinu Dědicovi i jiným lidem jako „pračka peněz“. Ženy byly ve svých výpovědích otevřenější. Rozhodly se totiž spolupracovat s policií. I proto u soudu vypovídaly prostřednictvím videopřenosu (více jsme psali zde).

Soudci Igoru Krajdlovi vylíčily, proč asi desetinásobně nadhodnocovaly ceny za umístění firemních log na sportovních akcích.

„Cílem celého řetězce firem bylo vygenerovat peníze, které se pak klientům vracely v hotovosti. Z 80 až 90 procent šlo o klienty a známé Vlastislava Přečka. Ten byl hlavou řetězce a většinou i osobně zajišťoval předání vratek,“ tvrdily ženy.

Uvedly, že z účtů agentury na pokyn Přečka proplácely faktury. „Hotovost pak vybíraly jiné firmy. Několikrát jsem byla svědkem balíčkování vratek,“ řekla Oborná.

Mluvila také o Dědicovi a firmě Business Advisor, k níž se sice lobbista moc nehlásí, ale podle policie patřila právě jemu. „Byl jediný, kdo s námi za firmu jednal,“ potvrdila Oborná. A netajila ani to, že mu nejméně dvakrát nesla do sídla jeho jiné firmy obálky s hotovostí - vratkami ve výši 840 a 670 tisíc.



Oborná popsala, jak na ni po domovních prohlídkách Dědic prostřednictvím Vlastislava Přečka a dalšího muže začal tlačit a vyhrožoval jí.

„Bylo to strašné. Od roku 2013 jsme s kolegyní Kačenovou ze všech stran včetně Dědice cítily nátlak ve smyslu, že nesmíme mluvit. Postupně přibývaly vyhrůžky, že mluvím hodně, ať přemýšlím, co říkám. Dědic trval na tom, ať mu vyplatíme peníze, které tam zůstaly od firmy Pragoimex, kterou nám přivedl jako nového klienta,“ řekla Oborná.

Důležitá výpověď, míní žalobce

„A také žádal, ať změním výpověď na Finančním úřadu a mluvím na jeho obranu. Dostávala jsem se do stavu šílenství. Nevěděla jsem, jestli mám chránit sebe a rodinu, nebo jeho. Ten tlak byl neúnosný. Loni v létě jsem se zhroutila,“ uvedla žena.

„Dědic zatáhl spoustu lidí do špatných věcí, ale pořád chtěl dobře jen pro sebe,“ dodala.

Obhájci obžalovaných se snažili zjistit, proč ženy nevyužily svého práva nevypovídat. Ptali se, zda na ně policie či žalobce netlačili, nebo co jim za jejich výpověď slíbili. Obě ženy ale odmítly, že by jim kdokoli něco slíbil, nebo na ně tlačil. Zdůraznily, že se rozhodly vypovídat dobrovolně.

„Dříve jsem zčásti vypovídala nepravdivě, protože jsem chránila sebe, rodinu a náš majetek. Ale pravdivě jsem chtěla vypovídat už loni, kdyby soud nezrušil první trestní stíhání. Psychicky se to už totiž nedalo vydržet - ten vnitřní tlak a pocit, že už nemůžu dál,“ vysvětlovala Oborná.

Dědic její slova odmítl. „Lhala, křivě svědčila. Pokud mi nesla peníze, mohly to být splátky půjček, určitě ne vratky z peněz za reklamu,“ řekl.

Naopak podle žalobce Víta Koupila je to důležitá výpověď. „Podporuje obžalobu. Ukazuje, jakým způsobem fungovala firma Business Advisor,“ tvrdí.

Firma vydala za reklamu přes 40 milionů - přes 80 procent svých příjmů.